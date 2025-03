Barma i Thajsko hlásí první mrtvé v důsledku dnešního zemětřesení, zatímco američtí experti s odvoláním na své projekce varují, že počty obětí mohou jít do tisíců. Barmské úřady zatím mají zprávy o třech mrtvých a vláda vyhlásila stav nouze. V Thajsku zahynuli dva dělníci poté, co se v metropoli zřítila stavba mrakodrapu a v troskách podle agentury AFP uvízlo nejméně 40 osob. Černínský palác nemá zprávy, že by zemětřesení zasáhlo české občany. Podle mluvčího českého ministerstva zahraničí cestovatelský systém Drozd v Thajsku eviduje 396 Čechů a v Barmě čtyři.