„Marihuanové akcie“ prudce rostou, výrobce cigaret Marlboro investuje do producenta konopí | E15.cz

Prezidenta každou chvíli někdo podezírá z afinit k Rusku, které překračují běžnou hranici vztahu mezi evropskými státy. Občas bývá podezírán z přímé proruské činnosti. Vyvolávají to jeho četné neobvyklé kroky, jimiž jako by ta podezření stvrzoval a jako by vyvolával dojem, že je spíše prezidentem Rusů než Čechů.