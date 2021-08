Mastercard přestane vydávat karty s magnetickým proužkem | E15.cz

Tálibán se nechce mstít

Představitelé radikálního hnutí Tálibán, které ovládlo většinu území Afghánistánu, v úterý slíbili, že se nebudou nikomu mstít. Chtějí sestavit legitimní vládu a zachovat práva žen. Ty se podle mluvčího Tálibánu Zabíhulláha Mudžáhida budou moci dále zapojovat do vzdělávání a dalších oblastí života, nicméně v mezích islámského práva šaría. Už nyní se však objevují zprávy ze země, které hovoří o vynucených manželstvích a příkazům pro muže, aby si povinně nechali narůst plnovous. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell oznámil, že Evropská unie pomůže sousedům Afghánistánu se zvládáním očekávané migrační vlny. Prezident USA Joe Biden a britský premiér Boris Johnson chtějí kvůli situaci na Blízkém východě uspořádat mimořádnou schůzku skupiny G7.

Požáry zasáhly i Francii a Španělsko

Jižní Francie a španělská provincie Ávila se přidaly k regionům, které bojují s rozsáhlými požáry. Podle odborníků je způsobila kombinace vysokých letních teplot, sucha a silných větrů. Jen ve Francii již shořelo pět tisíc hektarů půdy a nejméně deset tisíc obyvatel muselo být evakuováno. Do likvidace ohně se zapojilo devět stovek hasičů. Nejpostiženější je oblast kolem oblíbeného turistického města Saint-Tropez. Francouzský prezident Emmanuel Macron, který na jihu Francie zrovna tráví svou dovolenou se včera kvůli požárům sešel s tamními úředníky a ministrem vnitra Géraldem Darmaninem.

Americké indexy se propadly, evropské uzavřely smíšeně

Burzy ve Spojených státech skončily za úterý v mínusu. Investory ovlivnila zejména zpráva, že maloobchodní tržby v USA v červenci klesly o 1,1 procenta. Hospodářské oživení v zemi tak probíhá pomaleji, než se čekalo. Dow Jonesův index přišel o 0,79 procenta. Širší S&P 500 odevzdal 0,71 procenta a Nasdaq Composite se snížil o 0,93 procenta. Evropské akcie se včera na směru neshodly. Dařilo se především farmaceutickým firmám, naopak cenné papíry automobilek převážně zlevňovaly. Celoevropský STOXX Europe 600 se zvýšil o 0,07 procenta. Britský FTSE 100 zpevnil o 0,38 procenta. Německý DAX však o 0,02 procenta oslabil a ve ztrátě skončil i francouzský CAC 40 (-0,28 procenta).

Mastercard přechází na čipy

Vydavatel platebních karet Mastercard přestane od roku 2033 vydávat karty s magnetickým proužkem. Ty budou do té doby zcela nahrazeny čipovými a biometrickými kartami. Americká společnost je přesvědčena, že tyto modernější technologie jsou bezpečnější. Zároveň chce být první platební sítí na světě, která definitivně přestane karty s magnetickými proužky používat. Firmy mají podle Mastercardu nyní čas, aby se na změnu připravily. Karty s magnetickými proužky se používají již od šedesátých let minulého století. V posledních letech je však vytlačují bezkontaktní platby, ať už pomocí karty či chytrého telefonu.

“Getting the vaccines that are authorized by the respective authorities is an act of love,” Pope Francis said in a public service ad. https://t.co/8QdyG7kQm8