Evropská komise by se mohla brzy ocitnout na pranýři Evropského soudního dvora, a to z iniciativy Evropského parlamentu. Tomu se nelíbí, že loni před Vánocemi exekutiva EU uvolnila část dotací zadržovaných Maďarsku kvůli porušování zásad „vlády práva“. Už na lednovém plénu schválili europoslanci rezoluci, ve které pohrozili „zkoumáním zákonnosti“ tohoto vlídného gesta na adresu maďarského vládce Viktora Orbána. Argumentovali tím, že Komise jednala z ryze politických pohnutek.

Pár dní poté, co Komise takto rozhodla, si na zasedání Evropské rady Orbán nečekaně „odskočil“ v okamžiku, kdy jeho kolegové premiéři a prezidenti rozhodovali o tom, zda s Ukrajinou zahájit jednání o přijetí do EU. Souvislost s uvolněním deseti miliard zadržovaných fondů bila do očí.

Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, ostatně stejně jako odpovědná místopředsedkyně Věra Jourová, trvaly však na tom, že rozhodnutí bylo učiněno v souladu s pravidly poté, co Maďarsko doložilo pokrok při reformování pokřivené justice.