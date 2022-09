Meta chystá škrty a propouštění. Budeme plánovat konzervativně, říká Zuckerberg | E15.cz

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg investoval v poslední době do Metaverze. Sám ale přiznal, že tento projekt není momentálně vůbec výdělečný.

Po deseti letech růstu se Meta, společnost dříve známá jako Facebook, chystá na snížení rozpočtu. Podle agentury Bloomberg to oznámil generální ředitel Mark Zuckerberg ve čtvrtek na interní poradě s kolegy. Vedení má prý v plánu zmrazení náboru nových zaměstnanců, restrukturalizaci některých pracovních týmů a také možné propouštění.

Jedná se o první významné snížení rozpočtu od založení Facebooku v roce 2004. „Doufal jsem, že se ekonomika již zřetelněji stabilizuje, ale z toho, co vidíme, to zatím tak nevypadá, takže chceme plánovat poněkud konzervativně,“ řekl podle serveru Engadget Zuckerberg zaměstnancům.

Akcie společnosti Meta se po této zprávě propadly, a to o 3,7 procent, V tomto roce se akcie Mety propadly celkově již o 60 procent. Firma ve své výroční zprávě uvedla, že v období duben-květen její tržby meziročně klesly o jedno procento. Je to vůbec poprvé, co společnost vykázala pokles příjmů.

Zuckerberg investoval v poslední době do nového projektu s názvem Metaverze. Jedná se o virtuální realitu budoucnosti, v níž spolu podle něj budou moct lidé komunikovat. Sám ale přiznal, že tento projekt není momentálně vůbec výdělečný.

Metaverze a s tím spojené projekty ve finančním roce 2021 vykázaly ztrátu deset miliard dolarů a snížily ziskovost celého podniku. V prvním čtvrtletí letošního fiskálu sekce udělala tržby 695 milionů dolarů, a to primárně díky prodeji VR brýlí, ztráta ale činila tři miliardy dolarů.

Ještě před pár měsíci Zuckerberg sháněl nové vývojáře, a to mimo jiné i v Česku. „Hledají zejména lidi do kanceláří v Londýně. Platí veškeré náklady spojené s relokací. Kromě letenky jde o pár měsíců bydlení nebo nástupní bonus v řádu desítek tisíc dolarů,“ popsal v únoru 2022 deníku E15 jeden z Facebookem oslovených programátorů.