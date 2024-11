Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a bývalého šéfa vojenského křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Muhammada Dífa (Ibráhíma Masrího), a to kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Soud o tom informoval v prohlášení, podle něhož zamítl námitky Izraele proti žádosti prokurátora o vydání zatykače, a v oznámení zatykače na Dífa. Ten je ale podle izraelské armády už mrtvý, soud nicméně uvedl, že „dál bude shromažďovat informace“ o jeho možné smrti.

Hlavní prokurátor ICC Karim Khan požádal soud o zatykače na oba izraelské představitele a na lídry palestinského teroristického hnutí Hamás v květnu.

Soud dnes vydal příkazy k zatčení obou izraelských politiků za „zločiny proti lidskosti a válečné zločiny páchané nejméně od 8. října 2023 nejméně do 20. května 2024“, kdy prokuratura o zatykače požádala. Námitky týkající se jurisdikce soudu a zákonnosti těchto žádostí, které v září vznesl Izrael, jsou podle soudu neopodstatněné.

Khan žádosti o vydání zatykačů na izraelské představitele zdůvodnil tím, že podle jeho názoru oba muži nesou trestní odpovědnost mimo jiné za používání vyhladovění civilistů jako válečného nástroje v Pásmu Gazy, za úmyslné způsobení velkého utrpení a za úmyslná zabití nebo vraždy.

Khan v květnu požádal také o příkaz k zadržení vůdce Hamásu Ismáíla Haníji, šéfa jeho vojenského křídla Muhammada Dífa a šéfa organizace v Pásmu Gazy Jahjá Sinvára. Haníja a Sinvár mezitím zemřeli, smrt Dífa ale Hamás oficiálně nepotvrdil.

ICC je nezávislý orgán, který není součástí OSN. Jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Palestinská autonomie se sídlem v Ramalláhu na Západním břehu se k ICC připojila v roce 2015, Izrael ale tento soud neuznává a tvrdí, že jeho pravomoc se na palestinská území nevztahuje. Senát ICC nicméně v únoru 2021 rozhodl, že ICC válečné zločiny spáchané na palestinských územích soudit může. Jurisdikci ICC neuznávají například ani USA, Čína či Rusko.

Netanjahuovi a Galantovi by mělo hrozit zatčení, pokud navštíví některou z více než 120 zemí, které jsou signatáři Římského statutu ICC, uvedl server The Times of Israel. Mezi signatáři je i Česká republika. Pokud země neplní své závazky, může ICC věc postoupit shromáždění smluvních stran, které se schází jednou ročně. Ale možné sankce jsou v podstatě omezeny na slovní důtku.

Válku v Pásmu Gazy rozpoutal Hamás útokem z loňského října, při němž palestinští ozbrojenci v izraelském pohraničí povraždili na 1200 lidí, většinou civilistů, a na 250 dalších unesli do Gazy jako rukojmí. Odvetná vojenská ofenziva Izraele v Pásmu Gazy si podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem vyžádala mezi Palestinci nejméně 44 056 mrtvých a 104 268 zraněných.