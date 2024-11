Musk and Ramaswamy "připraví mé administrativě cestu k odstranění vládní byrokracie, snížení nadbytečných regulací, omezení nehospodárných výdajů a restrukturalizaci federálních agentur," uvedl Trump ve svém prohlášení.

Dodal však, že nově zřízený úřad "bude poskytovat poradenství a pokyny mimo vládu". Naznačil tak, že subjekt bude fungovat mimo rámec administrativy a nebude tak navzdory svému názvu ministerstvem v pravém slova smyslu, upozornily agentury AP a Reuters. Bude však spolupracovat s Bílým domem a úřadem pro řízení a rozpočet, aby "poháněl rozsáhlé strukturální reformy a vytvořil dosud nevídaný podnikatelský přístup k vládě", uvedl Trump. Dodal, že práce úřadu skončí 4. července 2026 a že menší a efektivnější vláda bude pro zemi "dárkem" k 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Zkratka úřadu "DOGE" je navíc zjevnou narážkou na Muskovu oblíbenou kryptoměnu dogecoin, podotýkají agentury.

Nominace obou podnikatelů je odměnou dvěma významným podporovatelům Trumpovy prezidentské kandidatury ze soukromého sektoru, poznamenala agentura Reuters. Musk, nejbohatší člověk planety, řídí výrobce elektromobilů Tesla, sociální síť X a kosmickou společnost SpaceX, zatímco Ramaswamy je zakladatelem farmaceutické společnosti a po neúspěchu v republikánských primárkách podpořil v kampani právě Trumpa. Musk věnoval na Trumpovu kampaň miliony dolarů a vystupoval s ním na předvolebních mítincích. Trump už v létě avizoval, že by v případě svého vítězství Muskovi nabídl ve své administrativě roli pro kontrolu efektivity vlády.

Trump v rámci výběru svých budoucích spolupracovníků dále oznámil, že na post ministra obrany nominuje moderátora televizní stanice Fox News a veterána Národní gardy Petea Hegsetha. "Pete je tvrdý, chytrý a skutečně zastává názor, že Amerika je na prvním místě," uvedl Trump s odkazem na svůj volební slogan. "S Petem v čele se nepřátelé Ameriky budou mít na pozoru - naše armáda bude opět skvělá a Amerika nikdy neustoupí," dodal zvolený prezident.

Hegseth podle svých webových stránek sloužil v Afghánistánu, Iráku a na kubánském Guantánamu. S armádou se podle svých slov rozešel v roce 2021 poté, co byl označen za extremistu kvůli svým postojům namířeným proti rozmanitosti v armádě, píše Reuters.

Trump také uvedl, že do funkce ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) hodlá nominovat bývalého ředitele amerických tajných služeb (DNI) a někdejšího republikánského kongresmana Ratcliffa. "Těším se, že se John stane vůbec prvním člověkem, který zastával obě naše nejvyšší zpravodajské funkce," uvedl Trump. "Bude neohroženým bojovníkem za ústavní práva všech Američanů a zároveň zajistí nejvyšší úroveň národní bezpečnosti a mír prostřednictvím síli," zdůraznil zvolený prezident.

Ratcliffe byl na postu šéfa tajných služeb potvrzen v květnu 2020, tedy osm měsíců před Trumpovým odchodem z prezidentského úřadu. Tento bývalý člen Sněmovny reprezentantů a státní zastupitel v Texasu však tehdy neobdržel podporu demokratů v Senátu. Už v roli DNI jej demokraté a bývalí zpravodajci obviňovali z odtajňování zpravodajských informací, které měli Trump a jeho republikánští spojenci údajně využívat k útokům na své politické oponenty včetně Joea Bidena, tehdejšího Trumpova soupeře v boji o Bílý dům, připomíná Reuters. Ratcliffův úřad to popřel.

Trump také během večera potvrdil dřívější zprávy amerických médií, že si do čela ministerstva pro vnitřní bezpečnost, které mimo jiné dohlíží na migrační politiku či sleduje teroristické a kybernetické hrozby, vybral republikánskou guvernérku Jižní Dakoty Kristi Noemovou. Podle agentury Reuters tak sáhl po věrné spojenkyni, která má ovšem na poli národní bezpečnosti jen málo zkušeností. O Noemové se uvažovalo také jako o možné kandidátce na Trumpovu viceprezidentku. Do širšího povědomí americké veřejnosti se dostala poté, co ve svém státě během pandemie covidu-19 odmítla zavést povinnost nosit ochranné roušky.

Z řady dalších nominací pro svou budoucí administrativu Trump jmenoval právním poradcem Bílého domu Billa McGinleyho, jenž během Trumpova prvního prezidentského mandátu působil jako tajemník jeho kabinetu.

Za zvláštního vyslance pro Blízký východ si pak Trump vybral svého dlouholetého přítele a realitního investora Stevena Witkoffa. Agentura AP k tomu poznamenala, že Witkoff je mimo jiné spoluhráčem zvoleného prezidenta z golfu a byl s Trumpem, když se v září stal ve svém golfovém klubu na Floridě terčem druhého atentátu.