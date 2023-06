Volby v Řecku drtivě vyhrál expremiér Mitsotakis | e15.cz

Konzervativní strana Nová demokracie (ND) bývalého premiéra Kyriakose Mitsotakise podle předběžných výsledků drtivě zvítězila v nedělních parlamentních volbách v Řecku se ziskem 40,4 procenta hlasů. To by vzhledem k výsledkům ostatních stran stačilo na 157 křesel ve 300členném legislativním sboru. Na druhém místě skončila krajně levicová SYRIZA, ovšem s rozdílem více než dvaceti procentních bodů oproti vítězné straně.