Mrazivé jednání s nadějí na závěr: Jak se USA snaží uklidnit rozpínavou Čínu | e15.cz

Pokud bychom se měli pokusit vypíchnout jeden jediný bod z knih a esejů Henryho Kissingera, legendy americké zahraniční politiky, pak by to jistě byl následující poznatek – v rámci udržení globální stability je potřeba se umět domluvit i s úhlavním ideovým nepřítelem. A to alespoň v elementárních otázkách společného zájmu. A přesně o to se nyní snažil jeden z jeho nástupců v roli amerického ministra zahraničí Antony Blinken. Setkání v Číně bylo vskutku mrazivé, nikoli však bez špetky naděje.