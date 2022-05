Elon Musk hledá způsob, jak na koupi Twitteru ušetřit | E15.cz

Top události

Musk chce na Twitteru ušetřit

Sága nejbohatšího člověka na světě Elona Muska a jeho záměru koupit sociální síť Twitter nekončí. Nyní dle agentury Reuters hledá způsob, jak na koupi Twitteru ušetřit, tedy jak do transakce vložit méně svých prostředků. Podle zdrojů agentury proto Musk vede rozhovory s investičními fondy i konkrétními jedinci, kteří by mohli mít na účasti u obchodu zájem.

Původně chtěl Musk transakci vypořádat kombinací vlastní hotovosti, akcií automobilky Tesla a půjček od bank. Nyní se dle Reuters ukazuje, že by se obchodu mohlo zúčastnit vícero stran a že by si někteří současní akcionáři mohli udržet svůj majetkový podíl. Jedná se například o zakladatele společnosti Jacka Dorseyho nebo investiční společnost Fidelity, které Musk už oslovil s nabídkou, aby si ponechali své podíly.

EU chce do konce roku přestat nakupovat ruskou ropu

Šestý balíček sankcí Evropské unie proti Rusku by měl obsahovat také návrh na konec odběru ropy z Ruské federace, informuje americký list Wall Street Journal s odvoláním na dva diplomatické zdroje. Rozhodnutí by mělo padnout ještě tento týden. Slovensko a Maďarsko by dostaly více času na implementování rozhodnutí, jelikož jsou na dodávkách ropy z Ruska nejvíce závislé.

Dlouho se zdálo, že embargo na ruskou ropu v novém balíčku nebude, nicméně poté, co se Německo přidalo na stranu zemí, které podporují ukončení dodávek ropy z Ruska, se situace změnila. Stále ovšem není jasné, zda návrh projde, jelikož vyžaduje souhlas všech 27 států Evropské unie a například zmiňované Maďarsko se od začátku staví proti němu.

Zasedá Fed

Měnový výbor Fedu by měl ve středu na závěr svého dvoudenního zasedání podle analytiků oznámit zvýšení sazeb o půl procentního bodu. Zřejmě také představí plány na snížení rozvahy, jejíž hodnota je nyní devět bilionů dolarů. Někteří investoři však uvažují i možnosti zvýšení sazeb až o 0,75 procentního bodu, i když taková možnost je považována za nízkou.

Pečlivě sledovaný bude po zasedání i komentář šéfa Fedu Jeroma Powella. Investoři budou hlavně hledat nové náznaky toho, zda Fed bude pokračovat ve zvyšování úroků v rámci boje s inflací i v případě, že ekonomika oslabí.

Z trhů a burz

Akcie posílily

Akcie ve Spojených státech ukončily pondělní rozkolísanou seanci růstem. Investoři před dvoudenním zasedáním měnového výboru centrální banky USA (Fed), na kterém se očekává zvýšení úrokových sazeb, nakupovali technologické tituly, které v posledních dnech ztrácely.

Index Dow Jones vzrostl o 84,29 bodu, tedy 0,26 procenta, na 33.061,50 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se zvýšil o 23,45 bodu, čili 0,57 procenta, na 4155,38 bodu. Index technologického trhu Nasdaq stoupl o 201,38 bodu, neboli 1,63 procenta, na 12.536,02 bodu.

Klesly akcie Amazonu i Applu

Akcie Amazonu po pátečním poklesu o 14 procent v reakci na hospodářské výsledky v pondělí pokračovaly v poklesu. Oslabily i akcie Applu, protože výrobce iPhonů čelí vysoké pokutě v EU. Akcie firem Meta Platforms, Microsoft a Nvidia ale po poklesech v minulém měsíci posílily.

Z 11 sektorů indexu S&P si nejhůře vedly realitní společnosti. Klesly také akcie farmaceutické firmy Pfizer, když rozsáhlá studie zjistila, že její lék Paxlovid není účinný jako prevence nemoci covid-19 u osob žijících s někým nakaženým. Se ztrátou skončily i akcie Spirit Airlines kvůli odmítnutí nabídky na převzetí od firmy JetBlue Airways. Naopak akcie Activison Blizzard posílily po zprávě, že firma Warrena Buffetta má ve výrobci hry Call of Duty podíl 9,5 procenta.

Tweet dne

Things are growing increasingly tense outside of the Supreme Court tonight. pic.twitter.com/od6OZkkz4o — Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) May 3, 2022

Lidé protestují před americkým Nejvyšším soudem poté, co server Politico zveřejnil možné výsledky hlasování soudců o precedentu, který legalizoval potraty ve Spojených státech. Dle uniklého dokumentu by měli soudci hlasovat pro zrušení procedentu z případu Roe vs. Wade.

