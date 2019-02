Muskova SpaceX otestovala motor pro lety k Měsíci a Marsu | E15.cz

„První zážeh letového motoru Raptor pro Starship! Jsem hrdý na skvělou práci týmu SpaceX," napsal Musk. V minulosti již SpaceX úspěšně odzkoušela méně výkonné verze Raptoru, aktuální test ale Musk považuje za první pro pohon lodi Starship, poznamenal portál GeekWire.

Zkoušku společnost SpaceX provedla ve svém testovacím a vývojovém areálu v McGregoru ve státě Texas, jako palivo slouží směs kyslíku a metanu.

Nově vyvíjenou raketu, která je označována jako BFR, tvoří první stupeň nazvaný Super Heavy a druhý stupeň s lodí, který nese název Starship. Super Heavy bude vybaven 31 motory Raptor a Starship sedmi motory.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S