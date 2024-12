"Režimní síly se stáhly z lokalit deset kilometrů jihozápadně od Damašku, které jsou nyní pod kontrolou místních bojovníků," uvedla SOHR, která je o dění v Sýrii obvykle dobře informovaná.

"Naše síly působící v Dará a Suvajdě se přesouvají, přeskupují a vytvářejí bezpečnostní perimetr poté, co teroristické živly zaútočily na izolovaná kontrolní stanoviště," citovala AFP už předtím syrskou armádu. Severní hranice těchto provincií se nachází jen několik desítek kilometrů jižně od Damašku.

Podle SOHR jsou obě provincie už prakticky celé pod kontrolou místních opozičních sil, k nimž patří i milice menšinových drúzů. V Suvajdě podle agentury Reuters milice ovládly většinu armádních stanovišť podél hranice s Jordánskem. Řada vládních vojáků prý dezertovala.

Povstalci se navíc zmocnili města Kunajtra na Golanských výšinách poblíž hranic s Izraelem. Podle AFP se režimní jednotky stahují z celé stejnojmenné provincie. Izrael zatím informoval o tom, že na jím okupovanou část Golan pošle další vojáky. Jordánsko vyzvalo své občany, aby Sýrii co nejdříve opustili.

Ze severozápadu čtyřiadvacetimilionové země se zase k Damašku přibližují povstalci pod vedením islamistů, kteří s vládními silami svádějí boje o klíčové město Homs v centrální části západní Sýrie. Podle DPA se jim zde ale zatím nepodařilo postoupit, zřejmě i proto, že vládní síly byly výrazně posíleny. Rebelové navíc možná nemají dostatek bojovníků či vojenského materiálu. AFP uvedla, že při útocích vládních a spojeneckých ruských sil u Homsu zemřelo sedm civilistů.

Po několika letech prakticky zamrzlého syrského konfliktu zahájili minulou středu povstalci pod vedením islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) úspěšnou ofenzivu proti režimu prezidenta Bašára Asada. Dobyli druhé největší město Halab (Aleppo) na severozápadě země a krátce nato i další velké město Hamá.

O rychlém postupu rebelů svědčí i to, že podle listu The Wall Street Journal (WSJ) ze Sýrie minulý týden uprchla Asadova žena se třemi dětmi. Pozorovatelé soudí, že podpora Asadových spojenců - Ruska, Íránu a libanonského Hizballáhu - tentokrát není tak velká jako dříve, protože síly všech jsou vázané jinými konflikty. Zdroj blízký Hizballáhu dnes ale uvedl, že hnutí do Sýrie vyslalo 2000 bojovníků.

Podle pátečních údajů SOHR v bojích zemřelo 826 lidí, z nichž 111 byli civilisté. OSN uvedla, že kvůli bojům opustilo své domovy nejméně 370 tisíc lidí, z toho 100 tisíc více než jedenkrát.