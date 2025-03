Na letišti Heathrow v pátek večer přistál první let od chvíle, kdy se provoz zcela zastavil kvůli výpadku elektřiny po požáru rozvodny, píše agentura AP. Hořet začalo v noci na pátek, odpoledne letiště oznámilo, že chce obnovit některé lety. V sobotu doufá v návrat k plnému provozu.

Letiště Heathrow, které je největší ve Spojeném království a jedno z nejrušnějších v Evropě, muselo kvůli výpadku odřeknout nejméně 1350 letů, což se dotklo také spojení s Prahou.

„Nyní jsme schopni bezpečně obnovovat lety,“ napsalo letiště na síti X. „Doufáme, že v sobotu budeme v plném provozu,“ dodalo. Zároveň se omluvilo za nepříjemnosti, které výpadek elektřiny způsobil.

Ředitel letiště Heathrow Thomas Woldbye v pátek večer uvedl, že šlo o závažný incident a ještě nikdy se nic podobného nestalo. Záložní systémy prý fungovaly správně, ale nejsou navrženy tak, aby udržely v provozu celé letiště. Nakonec navíc selhal záložní transformátor. Všechny postupy byly podle ředitele správné, britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová ale řekla, že se událost vymkla kontrole.

Potíže dolehly nejen na 290 tisíc cestujících, které dnes vzdušný přístav plánoval odbavit, ale také na železnici a na silniční dopravu. Zatím není jasné, proč v rozvodně začalo hořet, podle britského ministra energetiky Eda Milibanda ale nic neukazuje na úmyslné založení požáru.

Z Heathrow se létá do více než 230 destinací v téměř 90 zemích. Mluvčí pražského Letiště Václava Havla Eva Krejčí řekla, že z Heathrow byly v pátek plánované čtyři přílety do Prahy a čtyři odlety z Prahy do britské metropole.