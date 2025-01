„Naši kolegové musí dělat ručně mnoho z toho, co předtím dělal systém. Nyní to ještě zvládáme,“ uvedl mluvčí spolkové policie zodpovědný za největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Proces odbavování cestujících ze zemí mimo schengenský prostor to podle mluvčího zpomalilo, ale výrazně dlouhé fronty se netvoří.

Problémy podle agentury DPA nastaly kolem 14:00. Následně spolková policie na letištích posílila personál. Příčina potíží ani to, kdy se podaří poruchu systému pro automatizovanou vstupní kontrolu opravit, nejsou zatím jasné. Spolková policie provádí namátkové kontroly také v případě letů ze zemí schengenského prostoru, podle mluvčího spolkové policie to ale v nynější situaci „nepředstavuje problém“.

Západoněmecká veřejnoprávní stanice WDR informovala o dlouhých frontách na letišti v Düsseldorfu, Dortmundu a letišti Kolín nad Rýnem/Bonn. List Berliner Morgenpost uvedl, že se porucha dotkla také provozu na Letišti Willyho Brandta Berlín-Braniborsko. Podle jeho mluvčí se intenzivně hledá řešení. Všechna letadla ale dál mohou na letišti přistávat. „U nás to při příletu trvá aktuálně o něco déle,“ uvedla mluvčí letiště u hlavního města.

Fronty se podle mluvčího netvoří ani na mnichovském letišti, kterého se výpadek také dotkl. „Nemáme tu teď žádné fronty, výpadek nemá nyní žádné následky na letecký provoz,“ uvedl pak mluvčí hamburského letiště. Výpadek vůbec nepostihl systém na saských letištích v Drážďanech a Lipsku.