Němci zvažují zavedení kontrol na hranici s Českem. Zpřísnění projednají ve čtvrtek | E15.cz

Německý parlament se bude ve čtvrtek věnovat návrhu konzervativní opozice na zpřísnění migrační politiky, jehož součástí je i možnost zavedení stálých kontrol na hranicích s Českou republikou.Dnes to sdělil mluvčí poslanecké frakce konzervativní unie CDU/CSU, která je největší opoziční silou ve Spolkovém sněmu. Návrh požaduje po spolkové vládě sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, aby připravila ostrahu německo-české hranice.

O návrhu, který nese název Okamžité ukončení zvláštního přístupu k migrační politice v Evropě, budou poslanci diskutovat asi jednu hodinu. Poté bude pravděpodobně předán k dalším projednání příslušným výborům.

Frakce CDU/CSU chce po Scholzově vládě, aby výrazně přitvrdila svou migrační politiku a aby "začala konečně vážně brát volání o pomoc" spolkových zemí a obcí. Konzervativci v návrhu požadují, aby se společná migrační a azylová politika dostala na jednání říjnového summitu Evropské unie.

Berlín by se podle poslanců CDU/CSU měl rovněž soustředit na ty státy, které takzvanou nelegální migraci do Evropy a především do Německa podporují. Jako příklad takového státu označují Srbsko. Konzervativní zákonodárci také chtějí, aby bylo ujednání o migraci mezi EU a Tureckem dodržováno.

Desátým a posledním bodem v návrhu jsou možné kontroly na hranici s Českem. "Připravit hraniční kontroly na německo-českém pomezí vedle již stávajících kontrol na německo-rakouské hranici," uvádí návrh.

O možných kontrolách na hranicích s Českem hovoří konzervativní opozice už delší dobu. Na konci září předsedkyně frakce CDU/CSU Andrea Lindholzová k takovému kroku vyzvala spolkovou ministryni vnitra Nancy Faeserovou. "Vyzývám spolkovou ministryni vnitra k přípravě možných nezbytných stacionárních kontrol na hranici s Českem, abychom měli reálný obraz o situaci a abychom zkomplikovali zločinné praktiky převaděčů," řekla tehdy Lindholzová v rozhovoru s televizí n-tv.