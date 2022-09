Německá vláda prodala akcie Lufthansy. Americké burzy krvácely | E15.cz

✅ Německo opouští Lufthansu

Německý stát prodal svých zbývajících deset procent akcií v letecké společnosti Lufthansa zahraničním investorům za 455 milionů eur, zhruba 11,2 miliardy korun, píše týdeník Der Spiegel. Federální vláda tak převedla leteckého dopravce zpátky do soukromých rukou dříve, než původně plánovala, na prodeji vlastnického podílu celkově vydělala přes miliardu eur. Německo vstoupilo do Lufthansy za koronakrize v roce 2020, aby ji zachránilo před krachem.

✅ Washington zvažuje protičínské sankce

Spojené státy uvažují o uvalení hospodářských sankcí na Čínu, aby ji odradily od invaze na Tchaj-wan, uvádí stanice CNBC. Tchajwanští diplomaté zároveň tlačí na země Evropské unie, aby udělaly totéž. Podle CNBC je nicméně velkou otázkou, zda je něco takového vůbec proveditelné. Čína je druhou největší ekonomikou světa a Západ je s ní daleko více obchodně provázaný než například s Ruskem.

✅ Ostatky Alžběty II. jsou v Londýně

Tělo zesnulé britské královny Alžběty II. bylo převezeno ze Skotska do Buckinghamského paláce v Londýně. Ve středu bude přemístěno do budovy britského parlamentu, kde bude královnina rakev vystavena až do pondělí 19. září, kdy se uskuteční pohřeb. Do té doby se občané mohou přijít s panovnicí rozloučit. Očekává se, že kolem rakve projde asi 350 tisíc lidí, zájemců však zřejmě bude daleko více.

✅ Goldman Sachs bude propouštět

Obří americká banka Goldman Sachs pravděpodobně propustí stovky zaměstnanců, informuje BBC. Důvodem je strmý propad zisku této společnosti, který ve druhém čtvrtletí klesl o 48 procent kvůli vysoké inflaci a dopadům koronavirové pandemie a války na Ukrajině. Propouštění může začít už v příštím týdnu. Banka odmítla zprávu komentovat. Goldman Sachs celosvětově zaměstnává téměř 44 tisíc osob.

✅ Americké akcie v úterý krvácely

Akciové burzy v USA mají za sebou nejhorší den za více než dva roky. Nejnovější data o vývoji inflace v zemi totiž naznačila, že americká centrální banka Fed bude pokračovat v agresivním utahování měnové politiky. Index S&P 500 se propadl o 4,32 procenta. Dow Jones ztratil 3,94 procenta a Nasdaq Composite spadl o 5,16 procenta. Výrazný pokles v úterý vykazovaly také trhy v západní Evropě.

