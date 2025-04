Německo míří k nové vládě. Friedrich Merz má být kancléřem, koalice je domluvená

Konzervativci předáka Friedricha Merze, který se stane příštím německým kancléřem, vyhráli únorové předčasné parlamentní volby. Ke spolupráci přizvali sociální demokraty končícího kancléře Olafa Scholze, kteří skončili ve volbách až na třetím místě. Koaliční jednání začala v polovině března.

K posledním sporným tématům patřily daně. Zatímco SPD je chtěla zvýšit pro lidi s nejvyššími příjmy, konzervativci byli proti a chtěli naopak zrušit takzvanou solidární daň. Podle Bildu se podařilo spor kolem daní vyřešit.

List také uvedl, že už jsou rozdělena i důležitá ministerstva: sociální demokracie by měla dostat ministerstvo financí, spravedlnosti a obrany. Mohlo by to znamenat, že ve funkci zůstane v Německu oblíbený ministr obrany Boris Pistorius. CDU/CSU bude mít podle Bildu v gesci ministerstvo vnitra, čímž bude mít větší vliv na migrační politiku, a také ministerstvo zahraničí. Konzervativec byl ministrem zahraničí naposledy v letech 1961 až 1966.

Těsně po volbách Merz avizoval, že chce mít vládu sestavenou do Velikonoc. Sociální demokraté ovšem chtějí nechat o vstupu do vlády hlasovat členskou základnu, což zabere deset dní. Schválit musí koaliční dohodu předsednictvo CSU, CDU chce nechat hlasovat malý stranický sjezd. Je tak pravděpodobné, že se Merz kancléřem nestane do Velikonoc, ale až na začátku května. Podle agentury DPA by mohl Spolkový sněm předáka CDU/CSU do čela německé vlády zvolit 7. května.

