Německo ztratilo přehled o desítkách občanů, kteří se připojili k Islámskému státu | E15.cz

Německé úřady neznají osudy více než 160 německých občanů, kteří se v Sýrii a v Iráku připojili k teroristickému hnutí Islámský stát (IS). Dnes o tom napsal nedělník Welt am Sonntag s tím, že to v reakci na dotaz svobodných demokratů (FDP) uvedlo ministerstvo vnitra.