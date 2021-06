Německý maloobchod volá kvůli pandemii po povolení nedělního prodeje | E15.cz

Pandemie nemoci COVID-19 nemění jen ekonomické prostředí, ale i dávná pravidla a zvyky. Může se tak stát i v Německu, které má tradičně v neděli zavřené obchody, a to nejen ve vyhraněně katolických zemích, jakou je Bavorsko. To by se pod vlivem koronaviru mohlo alespoň na čas změnit.

Svaz měst a Svaz německého maloobchodu (HDE), podporované Německým institutem pro ekonomický výzkum (DIW), požadují, aby možnost otevřít i v neděli byla v Německu zavedena minimálně do Vánoc, což by mohlo vyrovnat nevýhodné postavení vůči online prodeji a snížit obrovské ztráty, které v maloobchodě v Německu podle oficiálních údajů HDE přesáhly 100 miliard eur.

„Liberalizace otevírací doby v obchodech je nutná, aby malé kamenné obchody mohly obstát v konkurenci s online obchodem a aby byla zajištěna tato pracovní místa,“ prohlásil prezident DIW Marcel Fratzscher, podle něhož současné podmínky na trhu fakticky porušují rovná podnikatelská práva. Zatímco internetový byznys mohl i během pandemie podnikat 24 hodin denně sedm dní v týdnu, maloobchodníci museli mít zavřeno, a i dnes je pohyb jejich zákazníků v obchodních prostorech hygienicky omezován.

„Během pandemie došlo k radikálnímu obratu k e-commerce, což se po rozvolnění úplně nezměnilo, a vše se nevrátilo zpět,“ připomněl ekonom Fratzscher. Oborový svaz HDE dodává, že celý problém se týká sta tisíc malých obchodů a více než půl milionu lidí, kteří v těchto obchodech pracují. Zatímco obchody na internetu zaznamenaly během pandemie nárůst tržeb o 72 miliard eur, což je největší boom v historii, maloobchodní obrat se propadl o sto miliard eur, což je podobně rekordní údaj, jen s opačným znaménkem.

Změnu otvírací doby a povolení prodávat i v neděli podporují všechny liberální strany a instituce v Německu a to znamená také většinu ekonomů. Odbory se naopak vyjádřily nesouhlasně, podle nich je to bezohledné vůči zaměstnancům a jejich rodinám, navíc není vyloučeno, že to odporuje ústavním pravidlům.

Boj o prodloužení otvírací doby obchodů až do neděle se teď dostává na parlamentní půdu, kde kromě ekonomických argumentů budou jistě padat i ty sociologické. „Nemá to jen bezprostřední ekonomickou hodnotu, je tu i velmi důležitá sociální a společenská perspektiva, že se lidé ve městech osobně setkávají a přicházejí navzájem do kontaktu,“ připomíná prezident DIW Marcel Fratzscher. Právě tento širší argument by mohl nakonec politiky přesvědčit. Během celé pandemie totiž panuje v Německu opravdu velmi silná obava, že kvůli nemoci, která jen tak neodejde, se dlouhodobě vylidní centra měst, která tak přestanou žít a stanou se sociálně prázdným prostorem.