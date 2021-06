United Airlines nakoupí rekordních 270 letadel | E15.cz

Němci se stáhli z Afghánistánu

Z Afghánistánu včera odešel poslední německý voják. Německá armáda se tak definitivně stáhla z blízkovýchodního státu po bezmála dvaceti letech. Spolu s ní se do Německa vrací i 750 kontejnerů s vybavením, včetně 120 automobilů a šesti helikoptér. Od roku 2001 sloužilo v Afghánistánu více než 150 tisíc německých vojáků. Padesát devět jich na misích zahynulo. O odchodu západních ozbrojených sil ze země rozhodla Severoatlantická aliance (NATO) již v dubnu. V té době mělo Německo v Afghánistánu přibližně 1100 vojáků, což byl druhý nejvyšší počet po Spojených státech. Američané by měli Němce následovat 4. července.

Jihoafrický exprezident Zuma jde do vězení

Bývalý prezident Jihoafrické republiky Jacob Zuma stráví patnáct měsíců za mřížemi. Jihoafrický ústavní soud jej v úterý uznal vinným z pohrdání justicí. Zuma, jenž vedl zemi v letech 2009 až 2018, se opakovaně nedostavil k jednání protikorupční komise. Exprezident se tak zároveň stane první jihoafrickou hlavou státu odsouzenou k nepodmíněnému trestu. Zuma dlouhodobě čelí rozsáhlým obviněním z korupce. Podle žalobců například přijal během svého prezidentství úplatek ve výši 500 tisíc randů, asi 749 tisíc korun, od francouzské zbrojařské firmy Thales za to, že jí poskytne ochranu před vyšetřováním jejího postupu při získání státní zakázky.

Akcie v USA a v Evropě zdražily

Burzy ve Spojených státech v úterý zpevnily. Dařilo se především technologickému sektoru, ale třeba i farmaceutické společnosti Moderna nebo výrobci polovodičů Qorvo. Indexy Dow Jones a širší S&P 500 shodně vyrostly o 0,03 procenta. Nasdaq Composite přidal 0,19 procenta. K růstu se včera obrátily také akciové trhy v západní Evropě. Pomohlo jim zejména oznámení Evropské komise, podle které se ekonomická nálada v Evropské unii za červen dostala na nejvyšší úroveň za posledních 21 let. Celoevropský index Stoxx Europe 600 posílil o 0,31 procenta. V zisku uzavřel také německý DAX (+ 0,88 procenta), francouzský CAC 40 (+ 0,14 procenta) a britský FTSE 100 (+ 0,21 procenta).

Obří nákup United Airlines

Americké aerolinky United Airlines zjevně věří v brzké masivní oživení letecké dopravy. Společnost v úterý oznámila svou dosud největší objednávku v historii. Pořídí si 270 nových letadel od Boeingu a Airbusu za více než třicet miliard dolarů, tedy kolem 643 miliard korun. Obří zakázka zahrnuje 200 strojů Boeing 737 MAX a sedmdesát letadel Airbus A321neo. Aerolinky také oznámily, že do roku 2026 najmou 25 tisíc nových zaměstnanců, to znamená, že jejich současná pracovní síla vzroste o 36 procent. Akcie amerického leteckého dopravce včera mírně posílily o 0,19 procenta na 52,25 dolaru.

