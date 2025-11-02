New York čeká historické volby: Mamdani čelí Cuomovi i kritice Trumpa
V USA se budou v úterý konat místní volby. Ve státech Virginie a New Jersey se bude volit guvernér, v řadě velkých měst budou voliči vybírat nového starostu. Ostře sledovaný je zejména souboj v New Yorku, kde je favoritem demokratický kandidát Zohran Mamdani. Jeho hlavním soupeřem je bývalý guvernér státu New York Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý. Kandidatura Mamdaniho, který se považuje za demokratického socialistu, se stala terčem kritiky republikánů a vyvolala rozruch uvnitř Demokratické strany.
Mamdani je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. Řadí se tak vedle demokratické kongresmanky za New York Alexandrie Ocasiové-Cortezové či demokratického kongresmana za Vermont Bernieho Sanderse. Definice demokratického socialismu je předmětem debaty. Obecně vychází z odporu ke kapitalismu a jeho cílem je snížit nerovnost prostřednictvím vládních opatření při zachování individuálních svobod a demokratických procesů.
Republikánský prezident Donald Trump označil Mamdaniho za „stoprocentního komunistického šílence“, který chce zničit New York. Podobně se o demokratickém kandidátovi vyjadřují i další republikáni. Mamdani přitom prohlásil, že není komunistou. Prezident New Yorku pohrozil odebráním financování a nasazením Národní gardy v případě, že jeho obyvatelé zvolí Mamdaniho starostou.
Bydlení jako hlavní téma
Mamdaniho důraz na zlepšení dostupnosti bydlení v mimořádně drahém městě mu přinesl nominaci na starostu za Demokratickou stranu a proslulost po celé zemi. Čtyřiatřicetiletý kandidát v předvolební kampani hovořil o plánech zmrazit zvyšování nájemného v bytech s regulovaným nájemným, postavit více bytů, zavést bezplatnou městskou autobusovou dopravu či zvýšit minimální mzdu ze současných 16,5 dolaru (346 Kč) na 30 dolarů (630 Kč) za hodinu do roku 2030. Rovněž uvedl, že zvýší daně nejbohatším Newyorčanům, což by však museli schválit státní zákonodárci.
Výhodu má Mamdani také v tom, že kandiduje proti Cuomovi, nad kterým s převahou zvítězil v červnových demokratických primárkách a který je u voličů v New Yorku nepopulární. Cuomo se po prohře v primárkách rozhodl kandidovat jako nezávislý. Sedmašedesátiletý centrista usiluje o politický návrat poté, co v roce 2021 rezignoval na funkci guvernéra, když jej několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování. Ve své kampani se prezentoval jako ostřílený politik a svého demokratického soka kritizoval právě za nedostatek zkušeností.
Cuomo čelil kritice demokratů za islamofobii poté, co se v rozhlasovém pořadu zasmál, když konzervativní moderátor naznačil, že muslim Mamdani by oslavoval, kdyby došlo k dalšímu útoku na New York podobnému tomu z 11. září 2001. Cuomo svého oponenta rovněž označil za extremistu a uvedl, že Mamdani „může zabít město New York“. Cuomo voliče varoval, že Trump by využil Mamdaniho vítězství k ovládnutí New Yorku a odebrání jeho financování.
Mamdani zmínil útoky spojené s vírou ze strany Cuoma a představitelů obou politických stran v emotivním projevu odsuzujícím nenávistnou rétoriku a rozdělování společnosti. „Celý život jsme si vědomi toho, že bez ohledu na to, co kdo říká, ve městě stále existují jisté formy nenávisti, které jsou přijatelné. Islamofobie není vnímána jako neomluvitelná,“ prohlásil Mamdani před mešitou v Bronxu.
Pokud bude Mamdani nakonec zvolen, stane se prvním muslimem a Američanem s indickými kořeny na postu starosty převážně demokratického velkoměsta na východě USA. Mamdani se narodil v Ugandě, do New Yorku se přestěhoval v sedmi letech a americkým občanem se stal v roce 2018.
V klání o post starosty New Yorku zůstává také republikán Curtis Sliwa, ale ani ve vlastní straně není považován za předního uchazeče.
I v dalších místních volbách podle průzkumů vedou demokraté. Ve Virginii, která je co do počtu federálních zaměstnanců na druhém místě hned za Kalifornií, budou volby historickým soubojem mezi dvěma ženami, které se ucházejí o post první guvernérky tohoto státu. Demokratka Abigail Spanbergerová, bývalá agentka CIA a v minulosti třikrát zvolená kongresmanka, se utká s republikánskou viceguvernérkou státu Winsome Earleovou-Searsovou, veteránkou námořní pěchoty a Trumpovou příznivkyní. V těsnějším souboji o post guvernéra New Jersey vede demokratka a bývalá pilotka námořnictva Mikie Sherrillová nad republikánským podnikatelem a bývalým kongresmanem státu Jackem Ciattarellim.
Nového starostu budou vybírat rovněž obyvatelé měst Atlanta, Boston, Cleveland, Detroit, Minneapolis či Seattle. Spolu s New Yorkem celková populace těchto měst činí přibližně 11,8 milionu obyvatel.