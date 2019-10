Nobelova cena za fyziku: kosmologie a první exoplaneta | E15.cz

James Peebles významně přispěl k teorii velkého třesku, dále pracoval také v oblastech zabývajících se temnou hmotou a temnou energií. Spolu s Robertem Henrym Dickem a dalšími fyziky předpověděl existenci takzvaného reliktního záření – mikrovlnného záření na pozadní vesmíru.

Na základě těchto teorií také vznikla mapa mikrovlnného kosmického pozadí zobrazující veškerý známý vesmír. Světlo galaxií na něm bylo odstraněno.

Zobrazení vedlo také k upřesnění teorií toho, z čeho se vlastně vesmír skládá. Dosavadní poznání hovoří o 74 procentech temné energie, 22 procentech temné hmoty, 3,6 procentech mezihvězdného plynu. Pouhá 0,4 procenta pak tvoří hvězdy a jejich planety.

„Nebýt teoretických zjištění Jamese Peeblese, nevěděli bychom o vesmíru tolik, co víme,“ uvedl předseda Nobelovy komise Mats Larsson.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv