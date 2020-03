Norsko zažívá největší nezaměstnanost od 2. světové války | E15.cz

I nejbohatší severská ekonomika pociťuje dopady koronaviru. Na konci února činila podle dat norské vládní agentury Labour and Welfare Agency (NAV) míra registrované nezaměstnanosti 2,3 procenta. Aktuálně to je již 10,9 procenta.

Norské firmy již dříve avizovaly tisíce dočasných propouštění. Zatímco 10. března bylo podle dat agentury Labour and Welfare Agency (NAV) registrováno zhruba 65 tisíc nezaměstnaných lidí, o 14 dní později to toto číslo vystoupalo na bezmála 291 tisíc. To je nejvýš od druhé světové války.

Nezaměstnanost roste kvůli propouštění v souvislosti s opatřeními proti epidemii koronaviru. Nejvyšší je v hlavním městě Oslu, a to 12,7 procent. Bez práce je nyní čtvrtina zaměstanců v sektorech cestovního ruchu a dopravy.

Norská premiérka Erna Solberg před týdnem ohlásila, že vláda udělá vše, co bude v jejích silách, aby ochránila pracovní místa a norské podniky. Stalo se tak ve dnech, kdy norské aerolinky Norwegian zrušily 85 procent všech letů a ohlásily propouštění zhruba 7 300 lidí, což představuje takřka 90 procent všech pracovníků společnosti. Dotklo se to pilotů, palubního personálu, techniků i administrativních pracovníků. Aerolinky požádaly vládu o finanční podporu. Omezení provozu společnost odhaduje nejméně do 17. dubna, to se však ještě může změnit.

Za světové finanční krize ve třicátých letech minulého století se nezaměstnanost v zemi pohybovala mezi deseti a dvanácti procenty.

Norsko má přes 2 500 potvrzených případů nakažení Covid-19 a 12 úmrtí.