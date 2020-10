Norsko udělilo azyl Polákovi. Byl údajně perzekvován vládou | E15.cz

Polsko má poprvé od pádu komunistického režimu před více než třiceti lety politického uprchlíka. Sedmačtyřicetiletému společenskému aktivistovi Rafałovi Gawełovi, který se angažuje v boji proti šíření rasismu, byl oficiálně udělen politický azyl v Norsku. Informovala o tom norská a polská média . Zprávy si povšiml i britský deník The Guardian .

„Předložená dokumentace byla tak rozsáhlá a žadatelovo vysvětlení natolik přesvědčivé, až jsme se usnesli, že má právo na ochranu,“ uvedla ředitelka norského imigračního úřadu UNE Marianne Granlundová. Zároveň upozornila, že není obvyklé, aby byl politický azyl udělován občanům evropských států. Norské království již dříve odmítlo žádost Varšavy o Gawełovo vydání do Polska.

Gaweł je zakladatelem a šéfem neziskové organizace, jež monitoruje rasistické a xenofobní chování a sídlí ve východopolském Białystoku. V minulém roce byl v Polsku odsouzen ke dvouletému trestu odnětí svobody za padělání dokumentů a finanční podvody. Gaweł nicméně tvrdí, že obvinění bylo vykounstruováno polskou nacionalistickou vládou.

V lednu 2019 proto emigroval do Norska. Tamní úřady mu nyní daly za pravdu a na rok udělily aktivistovi a jeho rodině status politických uprchlíků. Ten může být navíc podle Gawełova advokáta Łukasze Niedzielského jednoduše prodloužen.

„Jsem si jistý, že mi to zachránilo život, protože kdybych šel v Polsku do vězení, nečekalo by mě tam nic dobrého. Vláda mě nenáviděla,“ řekl Gaweł agentuře AP. Muž měl upadnout v nemilost polských úředníků, protože se mu podařilo odhalit spojení mezi pravicovými extrémisty a lokálními politiky v Białystoku. Podle norské imigrační komise UNE bylo Gawełovi upřeno právo na spravedlivý soudní proces.

Mnozí nezávislí pozorovatelé vidí kauzu Rafała Gaweła jako další důkaz, že polský justiční systém je pod politickou kontrolou vlády premiéra Mateusze Morawieckého.

„Do činnosti soudů na mnoha úrovních může zasahovat nejen ministr spravedlnosti, ale i další politici a úředníci. Ministr navíc současně vykonává i funkci nejvyššího státního zástupce a může jmenovat a odvolávat předsedy soudů,“ řekl serveru E15.cz Erik Bartoš z mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International.

Tamní orgány svoji podjatost v případě Gaweła popírají. Náměstek polského ministra zahraničí Paweł Jabłoński například prohlásil, že vyšetřování Gawełových finančních podvodů započalo ještě před zvolením nynějšího pravicového kabinetu, a nemá tudíž s politikou nic společného.

„V Polsku se v posledních několika letech dějí systémové kroky, které omezují svobody a základní lidská práva,“ míní však Bartoš z Amnesty International.

Současný režim v Polsku je dlouhodobě obviňován řadou evropských politiků a institucí z porušování principů demokracie. Polskou justici a její napojení na politiku opakovaně kritizovala třeba místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. „Případy, které v Polsku sledujeme, jednoznačně ilustrují, že naši sousedé se vzdalují právnímu státu, nezávislé justici i samotné demokracii,“ souhlasí Bartoš.

Jako příklad zmiňuje aféru polské ochránkyně lidských práv Elżbiety Podleśné. Ženě momentálně hrozí vysoká pokuta nebo dva roky vězení za urážku náboženského cítění. Té se měla dopustit tím, že vytvořila a rozšiřovala plakáty, na nichž je Panna Marie se svatozáří v barvách duhy, která je symbolem LGBT komunity. „Další hrozbou pro svobodu v Polsku je i ohrožení nezávislosti médií,“ připomíná Bartoš.