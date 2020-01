Oběť číslo čtyři. Málo prozkoumaný koronavir zabíjel v Číně znovu | E15.cz

Nejméně devět lidí už podlehlo novému typu koronaviru, který se nedávno objevil v Číně a způsobuje onemocnění plic. Čínské úřady nákazu potvrdily u 440 osob a nově varovaly, že se může přenášet z člověka na člověka. Jednotlivé případy onemocnění hlásí i některé okolní země. Jeden nakažený přistál už i v americkém Seattlu. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že se v příštích dnech bude virus pravděpodobně šířit do dalších dosud nezasažených oblastí. Ve středu se sejde krizový výbor WHO, který rozhodne, zda je třeba vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze.