Černý kašel: původce nemoci se nebezpečně vyvíjí | E15.cz

Bakterie Bordetella pertussis, která způsobuje nemoc známou jako černý nebo také dávivý kašel, se v posledních letech stala odolnější proti očkovacím látkám a zároveň se naučila účinněji využívat živiny. Tvrdí to australští mikrobiologové z University of New South Wales, kteří porovnávali schopnosti řady kmenů těchto bakterií přežít v různých prostředích.

„Bakterie černého kašle se vyvinula a zvýšila své šance na přežití v organismu,“ uvedl jeden z výzkumníků Laurence Luu na webu univerzity. „Zjednodušeně řečeno: bakterie se před imunitním systémem těla lépe schovávají a efektivněji se živí – mění se na superbakterie,“ varoval.

Lékaři analyzovali proteiny na povrchu bakterie, prostřednictvím kterých reaguje na okolní prostředí a vysílá do něj signály. Zjistili, že se na povrchu vyskytuje mnohem více proteinů, které jsou určeny k vázání živin a jejich transportu, a proti obvyklému stavu mnohem méně proteinů vyvolávajících imunitní reakci. To znamená, že se bakterie stihne více namnožit, než ji okolí zaregistruje.

Vědci varovali, že část lidské populace již může být „moderním“ typem bakterie nakažena, aniž by o tom věděla a vykazovala jakékoli příznaky. „Bakterie vás stále může kolonizovat, aniž by se to zjevně projevovalo,“ varoval Luu, který se účastnil rovněž řady předcházejících výzkumů bordetelly.

Jedním z posledních zjištění bylo i to, že čínské kmeny pertussis na svém povrchu neměly protein zvaný pertactin. Ten je nicméně hlavním cílem všech vakcín proti černému kašli. Tyto kmeny bakterií proto podle Luua mají nebývalou „konkurenční výhodu“ oproti obyčejným příbuzným.

Na závěr studie však vědci doplnili, že co se týče černého kašle, zatím není důvod k panice. Bakterie ještě totiž nedokončila úplnou mutaci do stadia superbakterie, která by dokázala odolávat drtivé většině antibiotik a léčebných postupů. Bylo by však vhodné začít do deseti let vývoj nové vakcíny. „Ty, které máme nyní, jsou stále poměrně efektivní proti stávajícím kmenům,“ uzavřel Luu.