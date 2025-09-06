Objem poštovních a dopisových zásilek do USA klesl po zavedení cel o osmdesát procent
Objem poštovních a dopisových zásilek do Spojených států klesl po zavedení nových cel o více než 80 procent. Osmdesát osm operátorů do země na konci srpna přestalo buď částečně nebo zcela zasílat. Dnes to uvedla Světová poštovní unie, která spadá pod OSN.
Unie porovnala údaje z 29. srpna, kdy bylo zrušeno osvobození od cla pro dovoz zboží v hodnotě nižší než 800 dolarů (16 646 korun), s hodnotou z předchozího pátku. Zjistila, že počet zásilek klesl o 81 procent.
Se zrušením takzvaného pravidla de minimis se v USA nyní na mnoho balíků vztahuje stejná celní sazba jako na ostatní dovoz z příslušné země původu. Pro zásilky z Evropské unie to je na příklad 15 procent, třeba z Indie pak 50 procent.
Mezi firmami, které se prozatím rozhodly přestat do USA zasílat, jsou mimo jiné bonnský koncern DHL, který vystupuje i pod značkou Deutsche Post, nebo britský poštovní operátor Royal Mail.
Americký prezident Donald Trump zdůvodnil zrušení výjimky de minimis mimo jiné tím, že v balících osvobozených od cla se podle něj ve velkém pašovaly do USA nebezpečné drogy. V posledních letech také této možnosti posílat do země balíčky bezcelně využívaly čínské internetové obchody s levným zbožím jako Temu a Shein, připomněla agentura AFP.
Poštovní agentura OSN uvádí, že pracuje na technických řešeních, aby fakticky zastavený poštovní styk s USA obnovila. Od pátku je poskytovatelům služeb k dispozici program, pomocí kterého lze vypočítat a zaplatit potřebná cla, sdělila.