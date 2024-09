Společnost RMS Titanic Inc. se sídlem v Gruzii, která vlastní práva na 112 let starý vrak, dokončila svou první cestu od roku 2010 a v pondělí zveřejnila snímky z expedice. „Příď Titaniku je ikonická. Je to strašidelný obraz stoupající z mořského dna,“ uvedla společnost na svých webových stránkách a upozornila na expedici.

Posádka strávila na místě dvacet dní a vrátila se 9. srpna. Pořídila více než dva miliony snímků místa v nejvyšším rozlišení, jaké kdy existovaly, uvedla společnost. Vrcholem expedice byl nález bronzové sochy „Diana z Versailles“, kterou naposledy viděl a vyfotografoval v roce 1986 Robert Ballard, který o rok dříve našel samotný vrak Titanicu.

V průběhu let společnost RMS Titanic Inc. vytáhla z vraku tisíce artefaktů, z nichž některé byly vystaveny po celém světě včetně Prahy. Společnost se plánuje vrátit k vraku příští rok, aby z moře vytáhla další předměty, včetně sochy Diany. Loď se potopila v dubnu 1912 po nárazu do ledovce a o život tehdy přišlo 1500 lidí.