OBRAZEM: Ve Venezuele demonstrují tisíce lidí. Opozice tvrdí, že může doložit prohru Madura

Ústřední volební komise prohlásila Madura zvoleným prezidentem na třetí šestileté období, od roku 2025 do roku 2031. V reakci na to vyrazily do ulic venezuelských měst demonstrovat tisíce lidí, některé z protestů se bezpečnostní složky snažily rozehnat slzným plynem a gumovými projektily. • Zdroj: Profimedia.cz