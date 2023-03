Ochota amerických republikánů pomáhat Ukrajině slábne | e15.cz

V americké Republikánské straně roste počet kongresmanů, kteří odmítají posílat zbraně a peníze Ukrajině na obranu proti ruské agresi, upozornil minulý týden deník The Washington Post. Pokud by republikáni po volbách v příštím roce opět dostali svého kandidáta do Bílého domu a skeptický pohled na pomoc Kyjevu by v USA převážil, mohlo by to mít dramatické důsledky pro další vývoj konfliktu i budoucnost transatlantické spolupráce, varují experti.