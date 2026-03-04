ONLINE: Americký ministr obrany Hegseth uvedl, že USA v boji s Íránem vyhrávají
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
- USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu.
Kvůli situaci na Blízkém východě nejsou indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl v pondělí Babiš novinářům.
Zprávy ze dne 4. března 2026
Slovenský letecký speciál dopravil z Jordánska 84 lidí včetně 15 Čechů
Slovenský vládní speciál dnes v rámci repatriačních letů dopravil z Jordánska do Bratislavy 84 lidí včetně 15 Čechů. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo slovenské ministerstvo zahraničí. Evakuaci lidí z Blízkého východu slovenské úřady zahájily v úterý, kdy letadla do slovenské metropole přepravila více než sto pasažérů, také mezi nimi bylo několik občanů Česka.
Americký ministr obrany Hegseth uvedl, že USA v boji s Íránem vyhrávají
Amerika vyhrává zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil dnes na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na Írán, chválil spolupráci s Izraelem a řekl, že íránský režim je na pokraji sil. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM dnes uvedlo, že už zasáhlo či rovnou potopilo přes 20 íránských lodí.
Izraelské údery v Libanonu podle tamních úřadů zabily 20 lidí
Izraelské údery v Libanonu dnes podle tamního ministerstva sociálních věcí zabily 20 lidí, píše agentura Reuters. Mírová mise OSN v Libanonu (UNIFIL) stanici BBC sdělila, že izraelská armáda vstoupila do několika libanonských vesnic blízko takzvané modré linie, jež odděluje Izrael a Libanon. Bližší podrobnosti mise OSN nesdělila.
Dříve dnes odpoledne izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi 30 kilometrů od izraelských hranic. Výzvu zdůvodnila chystanými vojenskými operacemi proti Íránem podporovanému šíitskému militantnímu hnutí Hizballáh.
Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, 87 mrtvých
Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle srílanského námořnictva bylo vyloveno 87 těl a 32 lidí se podařilo zachránit. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války. Video z útoku poté Pentagon zveřejnil na X.
„Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, která si myslela, že je v bezpečí mezinárodních vod. Namísto toho ji potopilo torpédo. Tichá smrt,“ řekl Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy ve válce s Íránem vítězí.
Pezeškján: Írán neměl jinou možnost, než se bránit; respektuje suverenitu
Írán se podle prezidenta Masúda Pezeškjána snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost, než se bránit. Pezeškján to dnes napsal na X s tím, že respektuje svrchovanost blízkovýchodních zemí a nadále věří, že bezpečnost a stabilitu oblasti musí zajistit samotné státy regionu. Teherán čelí kritice řady blízkovýchodních zemí kvůli útokům na jejich území, kde jsou rozmístěny americké základny. Írán tvrdí, že útočí na americké zájmy v regionu.
O válce spolu dnes telefonicky hovořili katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Sání vyzval k okamžitému ukončení útoků na svou zemi. Arakčí mu předtím řekl, že jejich terčem není Katar, ale zájmy USA. Katarské ministerstvo zahraničí, které Sání taktéž vede, o tom informovalo na X.
Protivzdušná obrana NATO ve Středozemním moři zničila balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila do vzdušného prostoru Turecka, uvedla Ankara.
Válka na Blízkém východě pokračuje pátým dnem
Válka na Blízkém východě, kterou spustily sobotní izraelsko-americké údery na Írán, dnes pokračuje pátým dnem. Izrael oznámil novou vlnu útoků na Írán a pohrozil budoucímu íránskému vůdci likvidací, pokud režim v Teheránu zůstane nepřátelský vůči židovskému státu. Pokračovaly také noční izraelské údery na proíránské hnutí Hizballáh v Libanonu. Spojené státy stahují část svého diplomatického personálu ze Saúdské Arábie či Ománu, které čelily íránské odvetě. Konflikt na Blízkém východě stále komplikuje mezinárodní leteckou dopravu a z oblasti se složitě vracejí mimo jiné čeští turisté.
Ceny ropy kvůli americko-íránské válce a narušení dodávek z Blízkého východu dál rostou. Brent přidává více než tři procenta nad 84 dolarů za barel.
Babiš: Stát pronajal letadlo, které vyzvedne 189 lidí v Jordánsku
Stát pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot, řekl poslancům v úvodu dnešní schůze Sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Česko podle něj zároveň udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty, což aktuálně znamená největší problém.
Ceny energií i úroky z vládních dluhopisů letí prudce vzhůru. Proč zatím méně než v předchozích konfliktech?Text e15 čtěte zde.
CNN: CIA pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat povstání v Íránu
Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc.
Na pražské letiště dorazil let Smartwings z Dubaje, přistál i v Egyptě
Na Letiště Václava Havla přistálo dnes před 05:00 letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím necelých 200 lidí. Do Prahy dorazil oproti plánu o několik hodin později, původně měl přistát před půlnocí. Po cestě podle údajů serveru Flightradar24 uskutečnil mezipřistání v egyptské Hurgadě.
USA zasáhly okolo 2000 íránských cílů od začátku války, tvrdí armáda
Spojené státy zasáhly zhruba 2000 íránských cílů od začátku války proti Íránu, kterou v sobotu zahájily společně s Izraelem. Uvedla to podle agentury AFP americká armáda. Podle ní byly americké útoky během prvních 24 hodin dvakrát rozsáhlejší než ty, které USA podnikly na začátku invaze do Iráku v roce 2003.
Sýrie posiluje armádu na hranicích s Libanonem a Irákem kvůli napětí v regionu.
Zprávy ze dne 3. března 2026
Macron: Útok na Írán porušil mezinárodní právo, odpovědnost ale nese Teherán
Francouzský prezident Emmanuel Macron míní, že útok USA a Izraele na Írán je mimo rámec mezinárodního práva, primární odpovědnost za situaci ale nese Írán. Řekl to dnes v projevu o situaci na Blízkém východě.
"Írán nese primární odpovědnost za tuto situaci," prohlásil Macron a připomněl teheránský jaderný program, jeho podporu teroristických skupin v Jemenu a Libanonu nebo "rozkaz střílet na vlastní lidí" při nedávných protestech v zemi.
Španělsko a Británie odmítají spolupracovat při úderech na Írán, řekl Trump. USA přeruší se Španělskem veškerý obchod, nechceme s nimi nic mít, dodal.
Írán by měl vést někdo zevnitř, rozhodne se po válce, řekl Trump
Nejlepší možností pro budoucí vedení Íránu by byl někdo zevnitř, rozhodnutí ale přijde, až Spojené státy a Izrael dokončí nynější vojenské údery. Novinářům to dnes v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Při útocích, které začaly v sobotu, se již podařilo zlikvidovat takřka všechny vojenské cíle, zdůraznil Trump.
Merz prohlásil, že Německo má na válku proti Íránu stejný pohled jako USA a že je potřeba odstranit tamní režim.
Slovensko evakuovalo z Jordánska přes 100 lidí včetně tří Čechů
Slovensko dvěma evakuačními letadly dopravilo do Bratislavy z Jordánska více než sto lidí, mezi nimi jsou i tři Češi. Novinářům to řekl slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Podle něj na Štefánikově letišti v Bratislavě přistály v rámci repatriačních letů vládní airbus a vojenské letadlo Spartan. Celkově má Bratislava v plánu uskutečnit předběžně deset evakuačních letů s cílem pomoci alespoň části lidí, kteří uvázli na Blízkém východě po americko-izraelských útocích na Írán a íránské odvetě.
„Uděláme maximum, abychom pomohli co největšímu počtu (lidí) do doby, než se uvolní bezletová zóna nad postiženým územím a bude možnost pro Slováky dostat se na území Slovenské republiky i standardními komerčními lety,“ uvedl Šutaj Eštok.
Katar za poslední den útočil proti Íránu, tvrdí izraelská televize Channel 12
Katar za poslední den také útočil proti Íránu, tvrdí podle serveru The Times of Israel (ToI) izraelská televize Channel 12 s odvoláním na své západní zdroje. Blízkovýchodní země tak prý odpověděla na íránské údery, které byly zase reakcí na izraelsko-americké útoky zahájené v sobotu. Vysoce postavený izraelský činitel navíc veřejnoprávní televizi Kan řekl, že Izrael vychází z toho, že na Írán brzy zaútočí také Saúdská Arábie.
Konflikt v Íránu podle Pavla nepřímo i přímo ovlivní bezpečnost a prosperitu ČR
Konflikt v Íránu nepřímo i přímo ovlivní bezpečnost a prosperitu České republiky, řekl novinářům při odchodu po svém dnešním vystoupení ve Sněmovně prezident Petr Pavel. Stát by neměl podle jeho názoru lidi strašit, ale zároveň ani předstírat, že se nic zásadního neděje. Vláda a všechny bezpečnostní složky se musí věnovat aktuální situaci každý den, doplnil Pavel.
„Je to konflikt, který má velký potenciál se rozhořet, některé náznaky už tímto směrem jdou,“ uvedl Pavel. Lze podle něj očekávat růst cen energií, ale také zhoršení bezpečnostní situace. „Vlivem některých odvetných opatření, která nebudou jen státního charakteru, ale i mnoha proxy aktérů, které Írán podporoval,“ řekl Pavel.
Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. Nepokládá ale za vhodné přesně sdělovat, o jaká půjde. Zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích prostřednictvím většího množství policejních hlídek. Nejsou nicméně indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, řekl dnes Babiš novinářům.
Ministři ráno řešili situaci po víkendových útocích Spojených států a Izraele na Írán na Bezpečnostní radě státu, naopak neuskutečnilo se obvyklé jednání koaliční rady. Do pozadí pravděpodobně ustoupí i běžná agenda kabinetu, který má na programu například návrhy na zpřísnění úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušení nominačního zákona.
Česko podle Babiše posílí místa, kde by se teoreticky mohlo něco stát. V minulosti šlo v těchto případech například o některé ambasády či židovské objekty. „Ale nejsou žádné informace od služeb i ze sítí, těch komunit, že by něco hrozilo. Ale určitě posílíme tu bezpečnost v našich ulicích," uvedl předseda vlády.
Íránská odveta je podle Babiše slabší
Na Bezpečnostní radě státu se ministři zajímali o zapojení dalších států v konfliktu, řekl Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, doufejme, že ten konflikt nebude trvat delší dobu," uvedl. Íránská odveta je podle něj slabší, než jaká byla v loňském roce.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) řekl, že loňské údery na Írán zřejmě nebyly tak úspěšné, jak to vypadalo. „Proto jaderný program pokračoval, íránská strana při jednáních o tom nehovořila pravdu. Všechny zpravodajské agentury jednoznačně tvrdily, že situace je úplně jiná, než íránský režim tvrdí, a proto doporučily Izraelcům a Američanům, aby tyto preemptivní údery podnikli, protože hrozilo něco daleko děsivějšího," uvedl.