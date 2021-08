Tálibán ovládl Afghánistán | ONLINE: boje, evakuace, Kábul a NATO | E15.cz

Hejtman Martin Kuba (ODS) se kvůli Afghánistánu sejde za Asociaci krajů s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) ve čtvrtek. Kuba neví o tom, že by Hamáčka někdo z hejtmanů kvůli situaci v Afghánistánu kontaktoval.

"Pan ministr mi včera (v pondělí) volal po mém zveřejnění, že mi volalo asi třicet novinářů a jediný, kdo mi nevolal, byl pan ministr. Potom se mi ozval a dohodli jsme se, že až budu mít cestu do Prahy, tak bychom se potkali. Já jedu do Prahy ve čtvrtek, myslím, že by se nám mohlo povést se potkat. Ale jsem přesvědčen, že ta situace je extrémně vyhrocená a ten výrok pana ministra považuji za velmi předčasný, protože, upřímně řečeno: kolik těch lidí je? Jsou to ženy, děti, nebo muži? Co ti lidé umí? Jakým budou teď procházet procesem? To jsou přece všechno věci, které nejsou o tom, že teď mají hejtmani něco okamžitě zařídit," řekl Kuba.