Jsme připraveni převzít vládu, uvedla vůdkyně venezuelské opozice Machadová
- Venezuelská opozice vyzvala občany, aby počkali na její pokyny a zdůraznila nutnost demokratického převzetí moci.
- María Corina Machadová slíbila obnovit v zemi pořádek a propustit politické vězně.
- USA zadržený dosavadní prezident Nicolás Madura se má zodpovídat mezinárodní justici.
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. Uvedla to v prohlášení opoziční vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. González na X uvedl, že se jedná o rozhodující hodiny. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na pokyny opozice. Americké síly dnes zajaly dosavadní hlavu státu Nicoláse Madura, jehož vítězství ve volbách opozice zpochybňovala.
„Nyní jsme připraveni uplatnit náš mandát a demokraticky převzít moc,“ uvedla Machadová. „Nadešla hodina občanů,“ dodala vůdkyně opozice, která loni získala Nobelovu cenu ze mír. Machadová slíbila obnovit v zemi pořádek, propustit politické vězně a vytvořit podmínky pro návrat Venezuelanů, kteří ve velkém množství opustili v uplynulých letech zemi.
Machadová uvedla, že Venezuelané předloni zvolili za prezidenta Gonzáleze. Podle ní by se tak měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu a být uznán jako vrchní velitel ozbrojených sil ze strany všech důstojníků a vojáků“.
„Venezuelané, nadešly rozhodující hodiny, vězte, že jsme připraveni začít operaci velké obnovy našeho národa,“ uvedl González v příspěvku na síti X.
Machadová i González se v současnosti nacházejí mimo Venezuelu. Opoziční vůdkyně zatím nevyzvala obyvatele země, aby vyšli do ulic. Apelovala na ně, aby „byli velmi připraveni uskutečnit to, o čem je budeme velmi brzy informovat skrze naše komunikační kanály“.
O Madurovi Machadová prohlásila, že se bude zpovídat ze svých činů před mezinárodní justicí. Podle americké ministryně spravedlnosti Pam Bondiové budou Madura soudit americké soudy. Machadová uvedla, že Maduro odmítl dojednaný odchod ze země.