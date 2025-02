OpenAI a japonská SoftBank založí společný podnik v Japonsku na umělou inteligenci

Japonská společnost SoftBank a majitel chatovacího programu ChatGPT, americká firma OpenAI, se dohodly na založení společného podniku v Japonsku, který bude nabízet služby umělé inteligence (AI) firemním zákazníkům. Dnes to podle agentury Reuters uvedl generální ředitel japonského konglomerátu Masajoši Son. OpenAI zároveň v neděli představila nový nástroj umělé inteligence s názvem "deep research" (hloubkový výzkum), který podle ní ve více krocích řeší složité úlohy na internetu.

Šéf OpenAI Sam Altman by podle japonské agentury Jonhap měl na návštěvě Jižní Koreje také oznámit spolupráci s jihokorejskou technologickou společností Kakao.

Son se snaží prohloubit angažovanost své firmy v OpenAI. SoftBank hodlá do nové společnosti investovat 15 až 25 miliard dolarů (369 až 615 miliard korun), uvedla minulý týden agentura Reuters. SoftBank podle Reuters také věnuje 15 miliard dolarů do společného podniku Stargate s OpenAI a Oracle, který má vybudovat kapacity pro umělou inteligenci ve Spojených státech.

V neděli představený nový nástroj OpenAI podle firmy umí vyhledat, zanalyzovat a propojit několik online zdrojů, jako je text, obrázky a PDF. Z nich pak vytvoří komplexní zprávu na úrovni výzkumného analytika.

„Během desítek minut zvládne to, co by člověku trvalo mnoho hodin,“ uvedla společnost OpenAI. Dodala, že hloubkový výzkum je stále v rané fázi a má svá omezení. „Může mít potíže s rozlišením důvěryhodných informací od fám a v současné době vykazuje slabiny při kalibraci důvěryhodnosti, kdy často nedokáže přesně vyjádřit nejistotu.“

Světový lídr v oblasti umělé inteligence OpenAI čelí konkurenci čínské společnosti DeepSeek. Oznámení o novém nástroji přichází v době, kdy nástup čínského start-upu, který nabízí výkonného konverzačního robota vyvinutého s nízkými náklady a pracujícího údajně s menšími zdroji, zpochybňuje obchodní model tohoto odvětví.

Podle jihokorejských médií navštíví šéf OpenAI Sam Altman po roce v úterý Jižní Koreu. Sejde se zástupci tamního byznysu a podle agenury Jonhap oznámí spolupráci s jihokorejskou společností Kakao.