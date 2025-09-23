OSN financuje útoky na západní země a Evropa má problémy kvůli přistěhovalcům, prohlásil Trump
OSN podle amerického prezidenta Donalda Trumpa financuje útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. OSN má invaze zastavovat, ne je financovat, prohlásil Trump na Valném shromáždění OSN, kde světovou organizaci opakovaně tvrdě kritizoval. Řekl také, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí "nelegální přistěhovalci", a nikdo s tím nic nedělá. Vaše země jdou do pekla, řekl.
Trump ve svém projevu k prezidentům a šéfům vlád z celého světa kritizoval světovou organizaci také za to, že mu nepomohla a ani nenabídla pomoc, když se snažil ukončit některé války ve světě. OSN má podle něj obrovský potenciál, ale ani se nepřibližuje jeho naplnění.
„Ukončil jsem sedm neukončitelných válek,“ prohlásil Trump, podle něhož zatím nikdo, ani žádná země, nic takového v tak krátké době nedokázali. „Škoda, že jsem to musel udělat já, spíše než OSN,“ řekl Trump, podle něhož mu světová organizace ani telefonicky nenabídla pomoc s finalizací mírových dohod.
OSN podle něj umí psát dopisy plné silných slov, ale jsou to prázdná slova a prázdná slova neukončí války. „Jediné, co vyřeší války, je akce,“ míní.
V další části projevu označil nekontrolovanou migraci za největší problém dnešní doby. „Vaše země ničí (migrace),“ řekl mimo jiné delegátům s tím, že USA se trend podařilo zvrátit. Například v Evropě ale podle něj politická korektnost brání tomu, aby s tím někdo něco dělal.
OSN podle něj zase nese zodpovědnost, protože dává finance na pomoc migrantům.