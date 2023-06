Erdoğan „zlevnil“ nákupy v Turecku o třetinu | e15.cz

Turecká one man show sráží liru.

Den co den o procento dražší zboží z dovozu kvůli katastrofálnímu propadu měny. Na druhé straně bizarně divoký boom tureckých akcií, přes které se lidé zoufale snaží zachovat si zbytky své kupní síly. Taková je turecká realita necelý měsíc od opětovného zvolení Recepa Tayyipa Erdoğana prezidentem země trpící fatální ztrátou důvěry zahraničních investorů. Turecku přitom zatím nepomáhá ani částečný „návrat k rozumu“ tvůrců tamní hospodářské politiky v čele s centrálními bankéři. Pokud by se dílo podařilo, mohlo by se Turecko stát zemí s pohádkově výnosným investorským menu. Zatím ale ekonomicky připomíná spíše válečnou zónu.