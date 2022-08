Zpověď plačícího šéfa startupu sklidila tvrdou kritiku | E15.cz

Výkonný ředitel amerického marketingového startupu Braden Wallake zveřejnil na LinkedInu fotografii , na které brečí, protože musel propustit několik zaměstnanců. V komentáři připustil, že doplatili na jeho chybu. Jeho upřímnost však vyvolala silnou nevoli mnoha tisíců uživatelů, kteří ho označili za sebestředného narcistu. „To selfie shrnuje všechno, co je špatné na korporátním světě i LinkedInu,“ napsala jedna z uživatelek.

„Tohle bude ta nejupřímnější věc, o kterou se tu kdy podělím, a váhal jsem, zda to mám vůbec zveřejnit. Museli jsme propustit pár zaměstnanců. V posledních týdnech jsem na LinkedInu viděl hodně propouštění. Většina z nich je způsobena ekonomickými nebo jinými důvody. Byla to naše chyba? Ne, moje. V únoru jsem učinil rozhodnutí a příliš dlouho jsem na něm lpěl. V okamžicích, jako jsou tyto, bych si přál být šéfem, kterému jde jen o peníze a který se nestará o ty, jimž ublížil. Jenže já takový nejsem,“ napsal Wallake v komentáři k selfie. Příspěvek získal padesát tisíc reakcí a deset tisíc komentářů, ve kterých ihned dostal přezdívku Plačící CEO.

Příspěvek Bradena Wallakeho na LinkedInu Autor: LinkedIn

Stodolarovky jsou nejlepší kapesníčky

Uživatelé sítě se rozdělili do dvou táborů. První skupina ocenila upřímnost, druhá, mnohem početnější, Wallakemu vytkla sebestřednost. „Ano, tento příspěvek je upřímný, a upřímnost chce odvahu. Ale samotné poselství je sebestředné. Převzít zodpovědnost neznamená říct: ‚Já jsem to podělal, a teď vám o tom povyprávím smutný příběh‘. Místo toho jste mohl napsat: ‚Podělal jsem to, a toto jsou moji bývalí zaměstnanci, kteří teď potřebují novou práci‘,“ napsala německá koučka Theresa Frickelová.

Řada komentátorů upozornila na zhoubné prostředí LinkedInu, které uživatele podporuje v tom, aby každou životní situaci zhodnotili jako vlastní přednost, a tím v nich pěstuje zmíněný narcisismus.

Kritiky se dočkal i od českých personalistů. „Na celém světě jsou lidé, kteří trpí kvůli propouštění. Snaží se přinést jídlo na stůl, udržet si střechu nad hlavou nebo prostě zůstat naživu. A přesto věnujeme čas a energii těm, kteří hledají pozornost, spíše než těm, kteří ji potřebují. Je čas, abychom přehodnotili naše priority. Je čas začít věnovat pozornost těm, kteří si naši podporu zaslouží. Jen tak můžeme doufat, že se nám podaří změnit svět,“ napsal šéf náboru vývojářské firmy Invicti Security Jan Tegze.

Desítky uživatelů se pustily do Wallakeho majetku. „Líbí se mi, jak jste smazal svůj příspěvek o koupi nového domu, než jste napsal tento příspěvek. Stodolarové bankovky jsou údajně nejlepší kapesníčky,“ přispěl ironickou poznámkou jeden z uživatelů.

Wallake kritikům později odpověděl: „Ahoj všichni, ano, jsem to já, plačící CEO. Ne, mým cílem nebylo strhnout veškerou pozornost nebo udělat ze sebe oběť. Je mi líto, že to tak vyznělo.“ Svého bývalého šéfa se zastal jeden z propuštěných zaměstnanců, bývalý ředitel pro vztahy s klienty HyperSocial Noah Smith. „Pro ty, kteří by mě chtěli zaměstnat: chci pracovat jen pro lidi, jako je Braden Wallake, který má takto pozitivní pohled na život,“ napsal.

Truchlivých šéfů přibude

Plačící CEO přichází v okamžiku, kdy USA zažívají velkou vlnu propouštění zejména v technologickém odvětví. Jen v červenci přišlo o práci více než 30 tisíc zaměstnanců technologických firem. Mezi nimi jsou firmy jako fitness startup Peloton, který v srpnu propustil kolem 800 zaměstnanců, nebo Tesla, která ukončila spolupráci se stovkami zaměstnanců. Celkem za uplynulého půl roku přišlo o práci v technologickém oboru 68 tisíc amerických pracovníků.

Snižování počtu míst často souviselo s celkovým ochlazením v segmentu technologických startupů, jimž se v průběhu pandemie náramně dařilo. Příkladem je platforma pro online obchody Shopify, která v letě oznámila propouštění desetiny zaměstnanců po celém světě, tedy více než tisíce lidí. Bývalí pracovníci firmy dokonce založili společnou platformu, na níž sdílejí své příběhy.

Propouštění dorazila i na starý kontinent. Například v květnu oznámil propuštění desetiny zaměstnanců švédský fintech Klarna a teprve před několika dny přišla se stejnou zprávou německá streamovací platforma SoundCloud. „Když jsme loni na podzim stanovovali obchodní plány na rok 2022, byl to hodně odlišný svět, než ve kterém jsme dnes,“ vysvětloval šéf Klarny Sebastian Siemiatkowski.

Navzdory kritice je Wallakeova citlivá reakce jednou z lepších možností. Opakem je výpověď prostřednictvím videokonference, kterou obdrželo 900 zaměstnanců americké hypoteční firmy Better.com. Šéf během videokonference oznámil, že všechny účastníky s okamžitou platností propouští.

S ještě horším přístupem se setkalo víc než pět set evropských kurýrů, kteří pracovali pro německou donáškovou firmu Gorillas. O tom, že už nemají práci, se dozvěděli na internetu.