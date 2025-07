Slovensko v pátek umožní schválení 18. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku. Ve videu zveřejněném na Facebooku to ve čtvrtek večer oznámil slovenský premiér Robert Fico, který řekl, že další odmítání nové sankce podpořit by poškodilo slovenské zájmy. Slovensko blokovalo přijetí nových protiruských sankcí, neboť žádalo záruky k jiné iniciativě Evropské komise, se kterou Bratislava nesouhlasí a podle které má být postupně ukončen dovoz ruského plynu do unie. Komise v minulých dnech konkrétní záruky poskytla. Plán na ukončení dovozu ruského plynu do EU Fico označil za imbecilní a řekl, že Bratislava zahajuje další fázi souboje s EK v této věci.