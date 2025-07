Výnos je stabilní a riziko menší než u akcií, říká o investování do nemovitostních fondů Medřický z Redstone

Stačí pár stovek měsíčně a bohatnete. Investování do nemovitostních fondů je mezi Čechy stále oblíbenějším způsobem zhodnocení peněz. Jeho hlavní výhodou je stabilní výnos a snadný přístup k penězům. Podle Jiřího Medřického, který je finančním ředitelem fondu Max realitní skupiny Redstone, je důvodem i to, že Češi tradičně rádi investují právě do nemovitostí.