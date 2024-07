Dopravci a provozovatelé služeb očekávají, že problémy v letecké dopravě budou trvat přinejmenším celý víkend. V pátek bylo podle BBC zrušeno na 4000 letů a mnohé další měly zpoždění. Kvůli výpadku na mnoha letištích v Evropě i jiných kontinentech selhaly odbavovací systémy. Správci letišť a letecké společnosti tak museli přejít na záložní či ruční způsoby odbavení.

S nevyřízenými žádostmi a objednávkami se potýkají obchody a firmy, které měly v pátek kvůli výpadku zavřeno. V některých podnicích se stále pracuje na obnově systémů. V zahraničí výpadek výrazně postihl i banky a platební společnosti. Největší americká banka JP Morgan například pracuje na zprovoznění svých bankomatů.

Celosvětový výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft způsobila nepovedená aktualizace softwaru od kyberbezpečnostní firmy CrowdStrike. V Česku se kvůli tomu potýkalo s problémy například pražské letiště, lékárny BENU a pojišťovny Generali a Allianz.

Globální výpadek v Česku ovlivnil například i známý hudební festival Colours of Ostrava. Již včera na něm měla zazpívat íránsko-nizozemská zpěvačka Sevdaliza, která kvůli globálnímu výpadku IT systémů a rušení letů nakonec vystoupí až v sobotu. nevystoupila na festivalu Colours of Ostrava, se divákům představí v sobotu. Majitelům jednodenních vstupenek na pátek zakoupených do včerejších 14 hodin se z tohoto důvodu prodloužila jejich platnost i na sobotu bez dalšího zpoplatnění.