Pohádka o životní investici. Peníze Američanů za falešné karty s Trumpem končí na Balkáně

Po letech vyhazování desítek tisíc dolarů za sběratelské bankovky, mince a další Trumpovy memorabilie si spočítala, že takto může vydělat celé jmění. Netušila však, že za nabídkou karet s názvem Trump Collection stojí neprůhledná skupina internetových prodejců odkudsi z Balkánu, vzdáleného 8500 kilometrů. Zdá se, že republikánský uchazeč o prezidentskou nominaci ani žádná z jeho organizací nemají s výrobci, platformami ani prodejci nic společného.

Upadající průmyslové město Veles v Severní Makedonii je již nějakou dobu nechvalně známé jako domov podvodníků, kteří zpeněžují Trumpovu popularitu ve Spojených státech i po celém světě. Je zde veřejným tajemstvím, že překvapivě úspěšný průmysl digitálních dezinformací a falešných zpráv, který v tomto městě vznikl společně s Trumpovým politickým vzestupem, pomohl položit základy nového prosperujícího podnikání s falešným zbožím prodávaným prostřednictvím šifrovaných kanálů konzervativcům a "vlastencům" za oceánem.

Místní úřady přiznávají, že pachatelé zřejmě dosahují obrovských zisků tím, že se jim daří přesvědčovat Trumpovy přívržence ve Spojených státech, že návrat 45. prezidenta USA k moci zajistí držitelům padělaného zboží obrovské zisky.

"Věřím v prezidenta Trumpa a myslím si, že je čestný. Věřila jsem, že investuji do budoucnosti," řekla Brattonová o svém sedm let trvajícím rozhazování peněz za kvazibankovky, žetony, mince a nejnověji i falešné debetní karty. "Už si ani nepamatuji, kde se to všechno inzerovalo," dodala s tím, že celkově utratila "hodně přes 30 tisíc dolarů".

Balkánská služba RFE/RL během měsíců pátrání identifikovala 69 osob, které zveřejňovaly nabídky těchto falešných karet, přičemž digitální stopa dvou třetin z nich vedla právě do Velesu. Skutečný počet prodejců, kteří takovéto zboží nabízeli nepozorným zákazníkům, je však pravděpodobně mnohem vyšší.

Veles a jeho zhruba 45 tisíc obyvatel se stal synonymem oportunismu kolem Trumpova hnutí před prezidentskými volbami v USA v roce 2016, kdy zde vzniklo více než 100 politicky zaměřených webových stránek šířících falešné zprávy a výzvy ohledně ožehavých témat kampaně. Stránky využívaly obsah ze zuřivých stranických diskusí a inzerovaly jej prostřednictvím facebooku, čímž dosahovaly milionů zobrazení měsíčně.

Příslušné orgány ve Spojených státech - FBI a Federální obchodní komise - ani v Severní Makedonii zatím na klamavé reklamy nijak zjevně nereagovaly. RFE/RL zaslala Trumpově kampani dotazy k takzvaným Trumpovým kartám, ale nedostala odpověď.

Jak funguje podvodné schéma, které využívá mimo jiné falešné snímky celebrit s těmito produkty? Pozoruhodně jednoduše: podle inzerátu uzpůsobeného americkému čtenáři se výrobky s Trumpovým vyobrazením, ať už mince, nálepky či známky, v budoucnu stanou platidlem a nabudou milionových hodnot, jakmile se Trump opět dostane k moci. O podobných schématech z dřívějších let v posledních letech informovala také americká média.

Na Velesu jsou podle jeho starosty Marka Koleva stále vidět známky krachu průmyslu v 90. letech, mnoho lidí tehdy přišlo o práci. "Někteří mladí lidé našli způsob, jak si rychle vydělat slušné finanční prostředky, ale nyní vidím, že stejnou cestou jdou i další generace mladých lidí," řekl Kolev. Přiznal, že prodej "nějakých trumpovských výrobků", který může být "legální i nelegální", je zde veřejným tajemstvím. K tomu, aby mohla být věc předána policii, ale podle něj chybí důkazy.

Městem se podle Koleva prohánějí luxusní auta, která mají nalákat další lidi k tomuto pochybnému podnikání. "Nemůžete někoho nutit, aby pracoval a postupoval krok za krokem, když někdo v jeho věku vydělal přes noc půl milionu eur, milion nebo dva miliony eur," řekl starosta. "Vidíte ho v Dubaji na jachtě - jak můžete jeho vrstevníka nutit, aby se stal inženýrem a pracoval za průměrný plat v místní továrně?"

Podle údajů severomakedonského finančního úřadu nahlásilo za poslední dva roky 98 osob z Velesu a okolí mladších 35 let příjmy ze Spojených států v celkové výši přibližně 11 milionů dolarů. Většina z nich údajně pocházela z marketingu a internetových služeb.