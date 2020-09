Americký úředník přiletěl na Tchaj-wan. Lukašenko zavírá hranice | E15.cz

Čínské manévry u Tchaj-wanu

Americký státní podtajemník pro ekonomický rozvoj, energetiku a životní prostředí Keith Krach přiletěl na oficiální návštěvu ostrova Tchaj-wan. Jedná se o nejvýše postaveného amerického úředníka, který přicestoval do země za několik desítek let. Čína v reakci na to uspořádala poblíž Tchajwanského průlivu vojenské cvičení. Pokračuje tak vyhrocování vztahů mezi Pekingem a Washingtonem.

Lukašenko zavírá hranice

Autoritářský prezident Běloruska Alexandr Lukašenko oznámil, že uzavře západní hranice své země, především s Polskem a Litvou. Posílí také hlídky na hranicích s Ukrajinou. Polsko a Litva patří mezi nejhlasitější kritiky Lukašenkova režimu a prezident je již dříve obvinil z organizování demonstrací proti němu. Podle posledních zpráv z těchto států se však zdá, že obě hranice jsou v tuto chvíli stále ještě otevřené.

Na trzích vládl pesimismus

Nepříznivá data z amerického trhu práce a zlevnění akcií velkých technologických společností včera zapříčinily celkový pokles zaoceánských burz. Index S&P 500 se snížil o 0,84 procenta. Dow Jones odepsal 0,47 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 1,27 procenta. Pesimismus vládl také na akciových trzích ve Velké Británii, Německu a Francii. Všechny hlavní západoevropské burzy uzavřely obchodování v minusu.

Pomalé uzdravování

Podle hlavní ekonomky Světové banky Carmen Reinhartové může oživování globálního hospodářství po koronavirové pandemii trvat až pět let. Reinhartová to řekla na konferenci v Madridu. Světová ekonomika se prý sice začne viditelně vzpamatovávat ve chvíli, kdy skončí všechny bezpečnostní restrikce, úplné uzdravení ale potrvá dlouho. Poprvé od roku 2000 zřejmě vzroste i globální míra chudoby.

