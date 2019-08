Polská vláda schválila vyrovnaný rozpočet, první za 30 let | E15.cz

Polská vláda dnes schválila návrh vyrovnaného státního rozpočtu na rok 2020. Bude-li schválen, poprvé za 30 let by rozpočet země nebyl schodkový. Po jednání vlády to dnes oznámil premiér Mateusz Morawiecki, podle něhož k vyrovnanému rozpočtu přispívá hlavně účinný výběr daní a změny v důchodovém systému. Příjmy a výdaje mají činit 429,5 miliardy zlotých (2,5 bilionu korun).