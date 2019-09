Polské parlamentní volby jsou už za měsíc. Kaczyński slibuje vyšší minimální mzdu i důchody | E15.cz

Měsíc před parlamentními volbami přichází polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) se štědrými sliby. Chce razantně zvýšit minimální mzdu, polepšit by si měli také zemědělci a senioři. Lídr partaje Jaroslaw Kaczyński zároveň ujistil, že chce nadále zemi ovládat ze zákulisí a nemá v úmyslu nahradit ve funkci premiéra Mateusze Morawieckého.

„Na konci roku 2020 bude minimální mzda tři tisíce zlotých, necelých 18 tisíc korun, a na konci roku 2023 se vyšplhá na čtyři tisíce,“ prohlásil na sobotním předvolebním sněmu v Lublinu Kaczyński. „V roce 2021 dostane většina penzistů dva třinácté důchody,“ pokračoval šéf strany. Růst by měly důchody, farmářům platby na hektar, polepšit by si měly i malé firmy. Kaczyński slíbil větší investice do školství a zdravotnictví či rozvoj veřejné dopravy.

Strana chce také dále provádět změny ve veřejných institucích. Plánuje mimo jiné pokračovat v reformě justice, která vyvolala kritiku doma i v zahraničí. PiS je favoritem říjnových voleb, průzkumy straně předvídají zisk nad čtyřicet procent hlasů. Na druhém místě je Občanská koalice, v níž je hlavní stranou Občanská platforma. Získat by mohla až třicet procent.

Vládní partaj má ale na svém kontě několik skandálů, které poškozují její obraz strany pro „obyčejné“ Poláky, zejména ty z venkova. Před měsícem odstoupil z funkce předsedy Sejmu Marek Kuchciński kvůli aféře s využíváním vládních letadel pro soukromé účely. Nedávno odešel také náměstek ministra spravedlnosti Lukasz Piebiak, nařčený ze snahy zdiskreditovat soudce kritické vůči vládě. Štědrými sliby se tak PiS snaží pojistit před pádem popularity, důraz na sociální problematiku už se jí vyplatil v minulosti.