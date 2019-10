Pompeo: Turecku jsme zelenou k útoku nedali | E15.cz

Spojené státy nedaly Ankaře zelenou pro vojenskou ofenzivu v Sýrii. V rozhovoru se stanicí PBS to řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Podle něj má ovšem Turecko „oprávněné“ obavy o bezpečnost na své jižní hranici. Turecká armáda ve středu zahájila útoky na severovýchodě Sýrie, kde působí oddíly syrských Kurdů. Turecko je řadí k teroristům, i když se Kurdové podíleli na boji proti Islámskému státu. Byli v tomto boji spojenci USA, které ale o víkendu stáhly své vojáky z hraničních postů, což je považováno za krok umožňující tureckou invazi.

„Jsou (Turci) od jihu ohroženi terorismem. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom odvrátili tuto teroristickou hrozbu od lidí v Turecku, přičemž jsme se snažili o to, co je pro americké zájmy nejlepší: odstranit hrozbu radikálního islámského terorismu pocházejícího ze Sýrie,“ řekl Pompeo.

K odchodu amerických vojáků řekl, že se USA stahují ze Sýrie, protože splnily svůj cíl, jímž bylo připravit teroristický Islámský stát o jeho území. Připustil, že při tom pomohly Syrské demokratické síly vedené Kurdy.

„Zůstaneme připraveni dělat to, co je třeba, abychom americký lid od této hrozby ochránili co možná nejvíc,“ dodal ministr.

Prezident Donald Trump, který v neděli nečekaně ohlásil stažení Američanů ze severní Sýrie, své rozhodnutí hájil tím, že Turci a Kurdové proti sobě bojují po staletí a že Kurdové se v Sýrii účastnili bojů kvůli vlastním územním zájmům.