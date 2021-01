Portugalským prezidentem zůstane De Sousa | E15.cz

De Sousa vyhrál, uspěl však i populista

V Portugalsku se o víkendu konaly prezidentské volby. Podle téměř kompletních výsledků je s 61 procenty hlasů vyhrál dosavadní lídr země Marcelo Rebelo de Sousa. Hlavou státu tudíž zůstane dalších pět let. Přestože zástupce pravého středu zvítězil s přesvědčivým náskokem, deník The Guardian si všímá dobrého výsledku pravicového populisty André Ventury ze strany Chega. Obsadil třetí místo se ziskem 11,9 procenta hlasů, tudíž ho volilo téměř půl milionu lidí. V portugalské politice se přitom trend antisystémových kandidátů a pravicových populistů známý z ostatních evropských zemí a USA dosud příliš neprosazoval.

Indie hlásí nový násilný incident s Čínou

Na čínsko-indických hranicích došlo zřejmě už před pár dny k dalšímu ozbrojenému střetnutí mezi vojáky obou asijských zemí. S odvoláním na indická média o tom informovala BBC. Incident se odehrál na severu indického svazového státu Sikkim. Čínská hlídka se prý pokusila vstoupit na sousedovo území a indické síly ji vytlačily zpátky. Nejsou hlášeny ztráty na životech. Indie a Čína sdílejí nejdelší spornou hranici na světě a podobné konflikty jsou tam běžné. Při pohraničním střetnutí z loňského června v teritoriu Ladak zahynulo nejméně dvacet indických vojáků a neznámý počet Číňanů.

Skvělý týden pro americké akcie

Ačkoli akciové trhy ve Spojených státech v pátek spíše oslabovaly a přišly o dříve dosažené rekordy, celkově mají za sebou velmi úspěšný týden. Index S&P 500 se za posledních pět pracovních dnů zvýšil o 1,94 procenta. Dow Jones zpevnil o 0,59 procenta a Nasdaq Composite přidal dokonce 4,19 procenta. Západoevropské burzy se v minulém týdnu na směru neshodly. Zatímco třeba německý DAX posílil o 0,63 procenta a STOXX Europe 600 si polepšil o 0,17 procenta, britský FTSE 100 a francouzský CAC 40 skončily ve ztrátě.

Boohoo kupuje brand Debenhams

Britský módní řetězec Boohoo koupil brand a webovou stránku krachujícího retailového gigantu Debenhams za 55 milionů liber, zhruba 1,6 miliardy korun. Nepřevezme však žádnou ze zbývajících prodejen Debenhams ani zaměstnance. Boohoo tak pokračuje ve skupování dříve úspěšných brandů, které zdecimovala koronakrize. Již dříve získal například značky Oasis, Coast či Karen Millen. Společnost Debenhams, stará 242 let, měla finanční problémy již před koronakrizí a od loňského dubna je v insolvenci. Od května propustila 6500 lidí a nejméně šest jejích obchodních domů po lockdownu už neotevře – včetně toho největšího v londýnské Oxford Street.

