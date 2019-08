Práce na stavbách i v zemědělství. Uplatnění našla v Rakousku a Německu téměř polovina uprchlíků | E15.cz

Jen do Řecka přišlo v roce 2015 téměř 900 tisíc migrantů. Významná část jich putovala do Německa nebo Rakouska. Obě země se ze začátku potýkaly s mnohými problémy, které vycházely především z obav o uplatnění na pracovním trhu. Statistika ale ukazuje, že strach z migrace nemusí být opodstatněný.

Právě na pracovním trhu nakonec realita předčila očekávání, rozhodně ve dvou zemích, kam přišlo nejvíc běženců v přepočtu na počet obyvatel – v Německu a v Rakousku.

Rakouští zemědělci a stavaři

V Rakousku se k letošnímu červenci povedlo získat zaměstnání 44 procentům uprchlíků, kteří do země dorazili v roce 2015. Cíl úřadů přitom byl, aby do pěti let od jejich příchodu měla práci zhruba polovina.

Na tuhle úroveň se Rakousko dostane příští rok, tedy podle plánu nebo mírně před ním, řekl šéf rakouské agentury AMS (Arbeitsmarktservice – rakouská obdoba Úřadu práce ČR) Johannes Kopf.

Dodal, že uprchlíci nacházejí uplatnění především v zemědělství či pomocných pracích na stavbách. Podle Kopfa tak neberou práci Rakušanům.

V Rakousku do letoška vládla půldruhého roku koalice s účastí ostře protiimigračně naladěné strany Svobodných. Ta také ve vládě prosadila krácení státních příspěvků na integraci uprchlíků včetně škrtání kurzů němčiny a snižování financí pro úřady práce.

Opatření sklidilo kritiku odborníků i organizací pomáhajících běžencům s jejich novým začátkem v Rakousku.

Počty zaměstnaných uprchlíků sice stoupají škrtům navzdory, s většími prostředky od státu by ale agentura AMS dokázala uprchlíkům lépe přiřazovat pracovní místa podle jejich kvalifikace, naznačil šéf agentury Kopf.

Jde to rychleji

Německo mělo v roce 2015 stejný cíl jako jeho soused Rakousko – do pěti let zaměstnat zhruba polovinu tehdy čerstvě zaregistrovaných uprchlíků.

Červencové statistiky ukazují, že se k tomuto cíli země blíží o něco pomaleji než Rakousko, podíl běženců se zaměstnáním přesto stabilně a výrazně roste. Podle aktuálních čísel našlo zaměstnání zhruba 35 procent uprchlíků.

Prezident sdružení německých zaměstnavatelských svazů Ingo Kramer se ve světle průběžných statistik z trhu práce už loni sám podivoval, že „to jde tak rychle“.

