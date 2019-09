Přerod německých automobilek přišel ve špatný okamžik | E15.cz

Německá média nejvíce probírají nepřítomnost ikonických značek, jako je Bentley nebo Ferrari, ale i Renault a Toyota, které vynechaly Frankfurt, aby se vyhnuly ekologickým protestům proti automobilismu. Symbolicky se tak potvrzuje krize celé branže, kterou nevyvolává jen boj s klimatem, ale také obchodní válka, již ve světě rozpoutává americký prezident Donald Trump. Ten stále hrozí, že zvýší dovozní cla na automobily z Evropy na 25 procent.

Na německé automobilky, které se vzpamatovávají ze ztrát z dieselových afér, v nichž se ukázalo, že falšovaly údaje o emisích, dopadl pokles poptávky v Číně. Za první půlrok se výroba aut v Německu propadla o 12 procent, jak ukazují čísla německého Svazu automobilového průmyslu, a vývozy klesly o 14 procent na 2,14 milionu aut. Pokles prodejů zaznamenávají všechny třídy vozidel. S nižšími prodeji klesají i výdělky. Daimler a BMW jsou ještě v zisku, všeobecně se ale očekává, že se časem přiblíží nule. Pokles výroby by podle odborníků měl pokračovat i v dalším roce, kdy zpomalí celá německá ekonomika.

Hospodářský pokles přichází pro německé automobilky v nejméně vhodný čas. Všechny totiž vsadily na elektrifikaci nabídky a investují do výroby elektroaut obrovské peníze. BMW chystá kompletní elektrořadu na rok 2025, Mercedes se chce elektrifikovat už za tři roky. Volkswagen s již zmiňovaným modelem ID3 INVESTICE. Jen Volkwagen nalil za poslední roky do rozvoje elektrifikovaného autoprůmyslu 44 miliard eur. Nyní představil svůj první elektrovůz pro masy, model ID3. Foto reuters vyjede příští rok. Celkově VW investuje do vývoje elektromobilů neuvěřitelných 44 miliard eur. Podle šéfa VW Herberta Diesse je to jediná cesta k přežití na trhu. „Z dnešního pohledu máme stále ještě šanci, půl na půl, že německý automobilový průmysl bude za deset let stále ještě na světové špičce,“ svěřil se Diess magazínu Wirtschaftswoche.

Radikální proměna německé výroby aut je špatnou i dobrou zprávou pro české výrobce. Pokles výroby je přímo zasáhne a to se odrazí i na celé ekonomice, neboť ročně vyvezeme do Německa autodílů a příslušenství v průměru za 150 miliard korun – podle dat ČSÚ loni to loni bylo za 143 miliard, předloni za 152 miliard, což je pětina českého vývozu. Šancí by měl být naopak přechod na automobily s elektrickým pohonem, které budou trendem dalších deseti let.

