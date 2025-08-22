Přetahovaná o čipy. Čína se brání nákupům H20, Nvidia reagovala zastavením výroby
Technologický gigant Nvidia, který v červenci překonal tržní hodnotu čtyř bilionů dolarů a stal se nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou na světě, zastavil výrobu čipů H20 určených pro čínský trh. Krok následuje poté, co tamní regulátoři označili tyto produkty za rizikové a velkým technologickým společnostem včetně ByteDance, Alibaba či Tencent údajně zakázali jejich nákupy. Čipy H20 byly přitom navrženy speciálně tak, aby splňovaly americká exportní omezení a mohly se do Číny vyvážet po dohodě s Washingtonem.
Administrativa Donalda Trumpa v dubnu zastavila export pokročilých čipů Nvidia do Číny. Po měsících vyjednávání Bílý dům v červenci souhlasil s obnovením prodejů modelu H20 – speciálně navrženého tak, aby splnil americká exportní omezení. Podmínkou ale je, že výrobci Nvidia a AMD odvedou Washingtonu 15 procent tržeb z prodejů těchto čipů v Číně, uvedla agentura Reuters.
„Ačkoli jsme již několik měsíců nedováželi H20 do Číny, doufáme, že pravidla pro kontrolu vývozu umožní Americe konkurovat v Číně i ve světě,“ sdělil magazínu Time mluvčí společnosti Nvidia s tím, že společnost dlouhodobě dodržuje pravidla, která stanovuje vláda USA pro působení na světových trzích.
Nedlouho po dohodě o odvádění zisků z prodeje čipů nicméně čínské úřady podle agentury Bloomberg varovaly tamní firmy, aby se vyhýbaly čipům Nvidie a AMD, zejména ve vládním a bezpečnostním sektoru. Státní média dokonce označila H20 za „nebezpečné“ z hlediska národní bezpečnosti a server The Information uvedl, že tamní regulátoři dočasně zakázali velkým technologickým společnostem, jako jsou ByteDance, Alibaba či Tencent, jejich nákupy.
Na základě těchto zpráv podnikla Nvidia konkrétní kroky vůči svým partnerům. Dnes podle informací serveru The Information pověřila arizonskou společnost Amkor Technology, aby zastavila výrobu čipů H20, a stejnou informaci předala i jihokorejské Samsung Electronics. Amkor zajišťuje pokročilé pouzdření čipů, zatímco Samsung dodává paměťové čipy. Mluvčí Nvidie k tomu uvedl, že firma „neustále řídí svůj dodavatelský řetězec tak, aby reagovala na tržní podmínky.“
Čipová diplomacie
V reakci na varování čínských úřadů před čipy H20 mimo jiné společnost Nvidia ve svém dřívějším prohlášení uvedla, že tento čip „není vojenským produktem ani pro vládní infrastrukturu“ a že zákaz prodeje H20 v Číně by pouze poškodil americké ekonomické a technologické vůdčí postavení a neměl by žádný přínos pro národní bezpečnost.
Podle agentury Reuters navíc Nvidia pracuje na novém čipu určeném pro čínský trh, postaveném na nejnovější architektuře Blackwell, který by měl výkonem překonat model H20. Není však zatím jasné, zda americké úřady povolí jeho export ani zda se čip vůbec dostane do výroby vzhledem k aktuálnímu zastavení produkce H20.
Do napjatého geopolitického rámce nezvykle zasahuje i páteční návštěva šéfa Nvidie Jensena Huanga v továrnách tchajwanské TSMC. Huang označil společnost za „jednu z největších v historii“ a nákup jejích akcií za „velmi chytrý krok“. Výrok působí rozporně ve chvíli, kdy Washington zvažuje podíly v TSMC, uvedl server CNBC.
TSMC je klíčovým partnerem Nvidie a vyrábí pro ni nové generace čipů Rubin. Paradox spočívá v tom, že Nvidia se musí na jedné straně podřizovat tlaku amerických i čínských regulátorů, což potvrzuje i její rozhodnutí zastavit výrobu čipů H20 pro čínský trh, a zároveň otevřeně podporuje firmu, o jejíž podíly mají zájem Spojené státy.