Žádná ze stran blízkovýchodního konfliktu by neměla podkopávat úsilí o dojednání příměří v Pásmu Gazy a o výměně rukojmích, uvedl americký prezident Joe Biden. Dohoda je podle něj na dohled, ale jednání ještě zdaleka nejsou u konce. Vysoce postavený představitel palestinského teroristického hnutí Hamás Sámí abú Zuhrí označil představu o brzkém dosažení dohody za iluzi, napsal web The Times od Israel.

Válka v Pásmu Gazy mezi Izraelem a Hamásem trvá už přes deset měsíců. Katar, Spojené státy a Egypt se snaží o zprostředkování příměří, dvoudenní vyjednávání v Dauhá v pátek skončilo bez konečné podoby dohody. Hamás podle agentury AFP nové podmínky ihned odmítl. Vyjednavači budou v příštích dnech pokračovat v práci na detailech návrhu.

„Nikdo v regionu by neměl podnikat kroky, které tento proces podkopávají,“ uvedl Biden na sociálních sítích. Později novinářům řekl, že je stran vyhlídek na příměří optimistický. „Je tu ještě několik otázek. Myslím, že máme šanci (na dohodu),“ dodal bez dalších podrobností.

Do regionu míří i americký ministr zahraničí Antony Blinken, který by se podle izraelských zdrojů agentury Reuters měl v pondělí setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Biden uvedl, že Blinken by na své cestě měl pokračovat v „intenzivním úsilí o dojednání dohody“.

Katarský zpravodajský server al-Arabí al-Džadíd cituje představitele Hamásu Zuhrího, podle něhož Izrael sabotuje šance na dohodu a Washington tyto snahy podporuje. „Nejsme blízko dohody ani skutečných jednání, spíše vnucování amerického diktátu,“ řekl Zuhrí.

Zatím není jasné, jak konkrétně nejnovější návrh příměří vypadá. Izraelská delegace v pátek Katar po dvoudenním jednání opustila. Hamás se tentokrát vyjednávání neúčastnil, ale byl o něm informován.

Válka v Gaze začala loni 7. října po teroristickém útoku Hamásu a dalších palestinských ozbrojenců na Izrael. Zemřelo při něm na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 bylo uneseno do Gazy. V úzkém pobřežním pásu, kde na území menším než Praha žije 2,3 milionu Palestinců, od té doby podle údajů Hamásu zahynulo přes 40 tisíc lidí, také převážně civilistů. Velká většina obyvatel musela opustit své domovy a přežívá ve velmi těžkých podmínkách.